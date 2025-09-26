Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

უფასოდ ამუშავებდა მტვირთავად და მათხოვრობას აიძულებდა - ტრეფიკინგის ბრალდებით კაცი დააკავეს

საილუსტრაციო ფოტო, 16 სექტემბერი, 2023 წელი - შსს
საილუსტრაციო ფოტო, 16 სექტემბერი, 2023 წელი - შსს

ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა ტრეფიკინგის ბრალდებით დააკავეს 54 წლის კაცი.

შსს-ს ინფორმციით, ბრალდებული 44 წლის კაცს აიძულებდა, მის კუთვნილ ხილ-ბოსტნის მაღაზიაში მტვირთავად ემუშავა, რის სანაცვლოდაც თანხას არ უხდიდა.

მაღაზიაში მუშაობის დასრულების შემდეგ კი თბილისში, ერთ-ერთ ქუჩაზე მდებარე შუქნიშანზე გაჩერებული ავტომობილების მძღოლებისგან მოწყალების თხოვნას აიძულებდა.

შსს-ში აცხადებენ, რომ ამ გზით გამომუშავებულ თანხას ბრალდებული ითვისებდა.

გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143-ე პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. დანაშაული 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG