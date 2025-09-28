ნატო აძლიერებს ბალტიის ზღვაში ყოფნას

ნატო აძლიერებს თავის სამხედრო ყოფნას ბალტიის ზღვაში. ის ჰაერსაწინააღმდეგო ფრეგატს და დამატებით სადაზვერვო საშუალებებს განლაგებს რუსეთის გამანადგურებლების მიერ ესტონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევისა და დანიის საჰაერო სივრცეში დრონების შეჭრის სერიის საპასუხოდ.
კვირას უცნობი დრონები კვლავ შენიშნეს დანიის სამხედრო ობიექტების მახლობლად. ამ კვირის დასაწყისში, რამდენიმე დრონი გამოჩნდა ქვეყნის აეროპორტებისა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურის სიახლოვეს. კოპენჰაგენის აეროპორტი, რომელიც ყველაზე დატვირთულია ჩრდილოეთის ქვეყნებში, დრონების აქტივობის გამო ორშაბათს რამდენიმე საათით დაიხურა დროებით. მომდევნო დღეებში კიდევ ხუთი მცირე სამოქალაქო და სამხედრო აეროპორტი დაიხურა.
19 სექტემბერს სამმა რუსულმა MiG-31 გამანადგურებელმა 12 წუთის განმავლობაში დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე, რის შემდეგაც ისინი ჩაჭრეს იტალიის გამანადგურებლებმა, რომლებიც ნატოს ეგიდით პატრულირებდნენ ბალტიის ზღვაში. მედიის ცნობით, ნატოს წარმომადგენლებმა რუს დიპლომატებს მკაფიოდ აუხსნეს, რომ რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავების მიერ ალიანსის საჰაერო სივრცის ნებისმიერმა შემდგომმა დარღვევამ შეიძლება მათი ჩამოგდება გამოიწვიოს.
ნატომ განაცხადა, რომ ის განახორციელებს „კიდევ უფრო გაძლიერებულ მეთვალყურეობას ბალტიის ზღვის რეგიონში ახალი მრავალფუნქციური შესაძლებლობების გამოყენებით“. ახალი რესურსები მოიცავს სადაზვერვო, სათვალთვალო და ამოსაცნობ (ISR) პლატფორმებს, ასევე სულ მცირე ერთ ჰაერსაწინააღმდეგო ფრეგატს. ალიანსის წარმომადგენელმა არ დააკონკრეტა, რომელი ქვეყნები უზრუნველყოფენ ამ რესურსებს.
ახალი ძალები მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ ნატოს მისიის, „ბალტიის გუშაგისთვის“. ის იანვარში ამოქმედდა ინციდენტების სერიის შემდეგ, როცა დაზიანდა წყალქვეშა ელექტრო და სატელეკომუნიკაციო კაბელები და გაზსადენები ბალტიის ზღვაში. ნატოს ქვეყნებმა უკვე განალაგეს ფრეგატები, საპატრულო თვითმფრინავები და საზღვაო დრონები კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დასაცავად.
სექტემბერში ასევე ამოქმედდა მისია „აღმოსავლეთის გუშაგი“, რომლის მიზანია ევროპის აღმოსავლეთ ფლანგის დაცვის გაძლიერება მას შემდეგ, რაც ათობით რუსულმა დრონმა შეაღწია პოლონეთის საჰაერო სივრცეში.
რუსეთი აცხადებს, რომ მისი დრონები „არ გეგმავდნენ პოლონეთში სამიზნეებზე თავდასხმას“ და რომ გამანადგურებლები ესტონეთის საჰაერო სივრცეში კი არ შევიდნენ, არამედ არავის საზღვრები არ დაურღვევიათ.
