დონალდ ტრამპმა ახლო აღმოსავლეთში დადებითი ცვლილებების შესახებ გააკეთა განცხადება

ყველანი არიან პირველად მზად რაღაც განსაკუთრებულისთვის“, დაწერა დონალდ ტრამპმა სოცქსელ Truth Social-ში გამოქვეყნებულ პოსტში.
ტრამპს არ დაუსახელებია დეტალები ან ქვეყნების სახელები, მაგრამ მისი განცხადება დაემთხვა ღაზის სექტორში კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებული დიპლომატიური ინიციატივების სერიას.
29 სექტემბერს ტრამპი აშშ-ში შეხვდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. მოლაპარაკებები გაიმართება ტრამპის მიერ მომზადებული ცეცხლის შეწყვეტის გეგმის შესახებ ცნობების ფონზე.
Financial Times-ის ცნობით, დოკუმენტი არაბულ და მუსლიმურ ქვეყნებს წარუდგინეს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიმდინარეობისას. გეგმა ითვალისწინებს ისრაელის ჯარების გაყვანას იანვრის პერიოდში დაზავების პოზიციებზე, რასაც მოჰყვება ღაზის სექტორიდან მათი სრული გასვლა.
ტერიტორიის მმართველობა უნდა გადაეცეს სტაბილიზაციის ძალებს არაბული და მუსლიმური სახელმწიფოებიდან, ხოლო ჰამასი, რომელიც აშშ-ის, ისრაელის და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ჯგუფად არის გამოცხადებული, პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობისგან გამოირიცხება. შეთანხმება არ ითვალისწინებს ღაზის სექტორის მაცხოვრებლების გადასახლებას.
Associated Press-ი განმარტავს, რომ გეგმა 21 პუნქტისგან შედგება. მათ შორისაა ყველა მძევლის სავალდებულო გათავისუფლება მისი ამოქმედებიდან 48 საათის განმავლობაში. ჰამასის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ მათთვის ცნობილია წინადადების შესახებ, მაგრამ ჯერ არ მიუღიათ დოკუმენტის ოფიციალური ტექსტი. დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ მზადაა განიხილოს ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ომის დასრულებას.
გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ამ კვირის დამდეგს რამდენიმე ქვეყანამ, მათ შორის საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და კანადამ, გამოაცხადეს, რომ აღიარებენ პალესტინის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას. აშშ-მა მხარი არ დაუჭირა ამ ნაბიჯს.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა თავის მხრივ წარმოადგინა საკუთარი გეგმა საერთაშორისო მისიის გაეროს ეგიდით შექმნის შესახებ, რომელიც ღაზაში მოახდენდა ვითარების სტაბილიზაციას, ჩაანაცვლებდა ისრაელის არმიას და ზედამხედველობას გაუწევდა ჰამასის განიარაღებას. როგორც The Times of Israel იტყობინება, მაკრონის მიერ წარმოდგენილი გეგმით, მისიაში შეიძლება შევიდნენ სამხედრო ნაწილები რამდენიმე არაბული ქვეყნიდან.
