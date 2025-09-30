Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
უკრაინაზე დრონებით შეტევა იყო, სუმიდან ერთი ოჯახის ოთხი წევრის დაღუპვის შესახებ იუწყებიან

საილუსტრაციო ფოტო არქივიდან. რუსეთის ჯარების შეტევის შედეგად განადგურებული სახლი უკრაინის სუმის ოლქში
საილუსტრაციო ფოტო არქივიდან. რუსეთის ჯარების შეტევის შედეგად განადგურებული სახლი უკრაინის სუმის ოლქში

რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა მიიტანეს. სუმის ოლქის ხელისუფლება ერთი ოჯახის ოთხი წევრის დაღუპვის შესახებ იუწყება.

სუმის საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ 30 სექტემბერს, დილით გავრცელებული ინფორმაციით, გასულ ღამით რუსული დრონით მიზანმიმართული დარტყმა იყო კრასნოპოლსკის რაიონის სოფელ ჩერნეჩინაში მდებარე ერთ-ერთ სახლზე, სადაც ცოლ-ქმარი და ორი ბავშვი ცხოვრობდნენ.

ადმინისტრაციის ცნობით, მაშველებმა მშობლების და მათი 6 და 4 წლის ვაჟების ცხედრები განადგურებული სახლის ნანგრევებიდან ამოიტანეს.

ეს სოფელი რუსეთის საზღვრიდან 17 კილომეტრში მდებარეობს.

რუსეთის ხელისუფლება მუდმივად ირწმუნება, რომ უკრაინაში რუსული არმიის სამიზნე მხოლოდ სამხედრო და სამრეწველო ობიექტებია.

რუსული დრონებით შეტევის შედეგად ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დაშავდა კიევის ოლქის ბროვარის რაიონში. ამის შესახებ 30 სექტემბერს, დილით განაცხადა ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციამ. მისივე ცნობით, დაზიანდა კერძო სახლი და ხანძარი გაჩნდა სამეურნეო დანიშნულების შენობაში.



