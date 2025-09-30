Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
„კოალიცია ცვლილებისთვის“ წევრი, აქტივისტი გელა ხასაია დააკავეს

პარტია „გირჩი - მეტი თავისუფლების“ და „კოალიცია ცვლილებისთვის“ წევრი გელა ხასაია დააკავეს
პარტია „გირჩი - მეტი თავისუფლების“ და „კოალიცია ცვლილებისთვის“ წევრი გელა ხასაია დააკავეს

წუხელ, გვიან ღამით პოლიციამ დააკავა პოლიტიკური პარტიის, „გირჩი - მეტი თავისუფლების“ („კოალიცია ცვლილებისთვის“) წევრი, აქტივისტი გელა ხასაია, - სავარაუდოდ, სისხლის სამართლის წესით.

მისი მეგობარი შუშანა მაცაბერიძე აქვეყნებს ვიდეოს, გვიან ღამით როგორ უჭერენ დიღმის მესამე სამმართველოსთან შეკრებილი დემონსტრანტები მხარს ხასაიას და მას ამხნევებენ.

რადიო თავისუფლება არკვევს შსს-სთან ხასაიას დაკავების საფუძველს.

გელა ხასაია არის პრო-ევროპული აქციების აქტიური მონაწილე, რომელიც წარსულში ადმინისტრაციული წესით არაერთხელ დაუკავებიათ.

ადვოკატი ომარ ფურცელაძე ამბობს, რომ სავარაუდოდ, ხასაიას დაკავება დაკავშირებულია პირველ სექტემბერს სადგურის მოედანზე მომხდარ კონფლიქტთან, - რომელსაც, მისი თქმით, გელა ხასაია შეესწრო, თუმცა არაფერი აკავშირებს.

ამ კოალიციის ყველა ლიდერი - ელენე ხოშტარია, ზურაბ ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია, ნიკა მელია - დაპატიმრებულია.

ომარ ფურცელაძის თანახმად, გელა ხასაიას გადმოცემით, მას დაკავების შემდეგ, პოლიციის სამმართველოში კომუნიკაცია მოუწია ყველა იმ პოლიციელთან, რომლებიც ყოფილან აქციებზე, როგორც შსს-ის წარმომადგენლები:

„მათ შორის, ცალკეული პოლიციელების მხრიდან გელა ხასაიას პირადად მიუღია მუქარა, რომ მას დააკავებდნენ და დააკავებდნენ არაადმინისტრაციული მუხლით“, - ამბობს ადვოკატი ვიდეოში, რომელიც პარტიიდან რადიო თავისუფლებას მიაწოდეს.

ინფორმაცია განახლდება

ფორუმი

