60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ფილიპინების ცენტრალურ ნაწილში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად

ფილიპინების ცენტრალურ ნაწილში დამანგრეველი, 6,9 მაგნიტუდის მიწისძვრა 30 სექტემბერს, ღამით მოხდა
სულ მცირე 69 ადამიანი დაიღუპა და 150-ზე მეტი დაშავდა ფილიპინების ცენტრალურ ნაწილში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ დღეს, 1 ოქტომბერს დილით გამოაქვეყნა ფილიპინების კუნძულ სებუს საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა.

30 სექტემბერს ღამით მომხდარი 6,9 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ამ კუნძულთან დაფიქსირდა. დანგრეულია სახლები და სხვა შენობები, გზები და წყალმომარაგების სისტემა. დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები.

ეპიცენტრში მდებარე ქალაქ ბოგოს საავადმყოფომ დაშავებულები ვერ დაიტია, ამიტომ პაციენტების დასახმარებლად სამედიცინო პუნქტები ღია ცის ქვეშ გახსნეს.

კუნძულ სებუს ქალაქ ბოგოს საავადმყოფოს გადატვირთვის გამო დაშავებულების დასახმარებლად სამედიცინო პუნქტები ღია ცის ქვეშ გახსნეს
მიწისძვრის შემდეგ დაკარგულად ითვლება ათეულობით ადამიანი. სამძებრო-სამაშველო ოპერაციასთან ერთად ხელისუფლება წყლით და ელექტროენერგიით მომარაგების სისტემების აღდგენას ცდილობს.

სებუ ტურისტებში პოპულარული კუნძულია, სადაც სამ მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.

