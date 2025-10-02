Wyborcza: რუსეთის ГРУ ლიეტუვასა და გერმანიაში თავდასხმებს ამზადებდა

პოლონეთის გაზეთი Wyborcza პოლონეთის შინაგანი უსაფრთხოების სააგენტოსა და პროკურატურის ცნობაზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთის დაზვერვა ევროპის ქვეყნებში თავდასხმებს გეგმავდა.
გამომძიებლების თანახმად, დრონები ასაფეთქებელი ნივთიერებების შემცველი, ვითომ სიმინდის კონსერვის ქილებით, განკუთვნილი იყო ევროპაში სამიზნეებზე ჩამოსაგდებად.
ამ საქმესთან დაკავშირებით, პოლონეთში 27 წლის ვლადისლავ დ. დააკავეს. იგი ეჭვმიტანილია ლიეტუვას, პოლონეთსა და გერმანიას შორის დრონების კომპონენტებისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების ტრანსპორტირებაში.
გაზეთი იუწყება, რომ ქილების ერთი სამალავი ლიეტუვაში, კაუნასის სასაფლაოზე იყო. ეჭვმიტანილს ისინი პოლონეთში უნდა გადაეტანა იმ შესაბამისი პირისგან მიღებული ინსტრუქციის საფუძველზე, რომელთანაც Telegram-ის საშუალებით ურთიერთობდა. მან გერმანიაში გამართული საფეხბურთო ტურნირის - ევრო 2024-ის - დროს დიუსელდორფში დრონის ნაწილები და SIM ბარათი ჩაიტანა.
ივლისში პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა 32 პირის დაკავებაზე განაცხადა. ისინი ეჭვმიტანილი იყვნენ რუსეთის სადაზვერვო სამსახურებთან თანამშრომლობაში და დივერსიისა და თავდასხმების მომზადებაში. მათ შორის იყვნენ რუსეთის, უკრაინის, ბელარუსის, კოლუმბიის მოქალაქეები, ასევე ერთი პოლონელი.
ადრე, პოლონეთისა და ევროკავშირის ხელისუფლებები რუსეთის დაზვერვას DHL-ისა და IKEA-ს საწყობებში მომხდარ ხანძრებს, უკრაინის საზღვართან ახლოს აეროპორტის თვალთვალს და კიევში იარაღისა და ჰუმანიტარული დახმარების გადამტანი მატარებლების წინააღმდეგ საბოტაჟის მომზადებას უკავშირებდნენ.
10 სექტემბრის ღამეს რუსეთის დრონები პოლონეთში შეფრინდნენ.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ სიკორსკი „დარწმუნებული" იყო, რომ რუსული დრონების შეჭრა პოლონეთში „დაგეგმილი“ იყო. განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ნატოს და პოლონეთის თვითმფრინავებმა უკრაინაზე თავდასხმების დროს პოლონეთის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი დრონები ჩამოყარეს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ პოლონეთზე თავდასხმები დაგეგმილი არ იყო. რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურმა უკრაინა დაადანაშაულა საბოტაჟის მომზადებაში.
