"ჩრდილოვანი ფლოტის" ხომალდმა, რომელიც საფრანგეთში იყო დაკავებული, გზა განაგრძო

გაბონის დროშით მცურავმა ტანკერმა Boracay-მ, რომელიც, სავარაუდოდ, რუსეთის ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილია, 3 ოქტომბერს საფრანგეთის სანაპიროდან სუეცის არხისკენ განაგრძო გზა მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის ხელისუფლებამ ის ხანმოკლედ დააკავა.
AFP-სა და Le Figaro-ს ცნობით, კაპიტანი, რომელიც დაკავებული იყო, როგორც ჩანს, გემზე დაბრუნდა.
სააგენტო ამის შესახებ სამეთვალყურეო ვებსაიტებსა და საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება. ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა.
ტანკერი 27 სექტემბერს ლა-მანშის სრუტეში საფრანგეთის გემებმა გააჩერეს. 2 ოქტომბრის საღამოს ის სენ-ნაზერის პორტიდან გავიდა და ამჟამად სამხრეთის მიმართულებით, საფრანგეთის დასავლეთ სანაპიროს გასწვრივ, თავისი დაგეგმილი მარშრუტით მიემართება ინდოეთისკენ, სავარაუდოდ, რუსეთის ნავთობით დატვირთული.
არსებული ცნობით, კაპიტანი, ჩინეთის მოქალაქე, და მისი თანაშემწე გემზე არიან. ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მათ თებერვალში საფრანგეთში სასამართლოში გამოცხადება დაევალათ, მთავრობის ბრძანებების დაუმორჩილებლობის ბრალდებით.
საფრანგეთის პროკურატურამ ადრე განაცხადა, რომ გემი დააკავეს, რადგან მისი ეკიპაჟი არ უპასუხებდა მთავრობის მოთხოვნებს და უარს ამბობდა თანამშრომლობაზე. რამდენიმე მედიასაშუალებამ ასევე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გემი იძიებდა სექტემბრის ბოლოს დანიაში დრონების გაშვებაში შესაძლო მონაწილეობას. ეს ოფიციალურად არ დადასტურებულა.
ერთი დღით ადრე, სანამ გემისა და მისი კაპიტნის გათავისუფლება გახდებოდა ცნობილი, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მის დაკავებაზე კომენტარი გააკეთა. მან საფრანგეთის ქმედებებს „მეკობრეობა“ უწოდა და თქვა, რომ მეკობრეებს „ანადგურებენ“. თუმცა მან არც დაადასტურა და არც უარყო რაიმე კავშირი რუსეთსა და გემს შორის, რომელიც ადრე (სხვა სახელით) შედიოდა ევროკავშირის სანქციების სიაში.
