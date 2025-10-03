Amnesty International: არჩევნები მკაცრი პოლიტიკური რეპრესიების ფონზე ტარდება

ორგანიზაციის შეფასებით, „4 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები ოპოზიციის წარმომადგენელთა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მკაცრი პოლიტიკური რეპრესიების ფონზე ტარდება“.
„ოპოზიციის ლიდერების დაპატიმრების და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებზე თავდასხმის პირობებში, საქართველოს ხელისუფლება საარჩევნო კამპანიას ისეთ კონტექსტში ატარებს, რომელშიც გამოხატვის, გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების უფლებები ირღვევა“, - განაცხადა დენის კრივოშეევმა, Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის მიმართულების დირექტორის მოადგილემ.
ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს საპატიმროში მყოფ პოლიტიკოსებსა და აქტივისტებზე: „ოპოზიციის ლიდერები ციხეში არიან, განსხვავებული აზრის გამოხატვა ფაქტობრივად კრიმინალიზებულია“.
ხვალ, 4 ოქტომბერს, საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები იმართება. იმის გამო, რომ ოპოზიციის ნაწილი არ ენდობა „ქართული ოცნების“ მმართველობის პირობებში არჩევნების ჩატარებას, უარს ამბობს მასში მონაწილეობაზე. მათ შორის არიან პარტიები: „ნაციონალური მოძრაობა“, „კოალიცია ცვლილებისთვის“, „ფედერალისტები“ და ა.შ.
„ქართული ოცნება“ აცხადებს, რომ არჩევნებს მოიგებს 64-ვე მუნიციპალიტეტში - ამდენივე მუნიციპალიტეტში მისი კანდიდატი გახდება მერი, საკრებულოებში კი უმრავლესობას მოიპოვებს.
