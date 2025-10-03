OPEC+-ის წევრი რვა ქვეყანა, სავარაუდოდ, 5 ოქტომბერს ნავთობის წარმოებას კიდევ უფრო გაზრდის. ჯგუფის ლიდერი საუდის არაბეთი ბაზარზე წილის აღსადგენად მეტ ზრდას ითხოვს, ხოლო რუსეთი უფრო მოკრძალებული ზრდის მომხრეა, განაცხადა OPEC+-ის მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულმა ოთხმა პირმა.
რუსეთი და საუდის არაბეთი, OPEC+-ის ორი უდიდესი მწარმოებელი, ბოლო წლების განმავლობაში ზოგჯერ არ ეთანხმებოდნენ წარმოების ზრდის ზომას, მაგრამ საბოლოოდ კომპრომისს აღწევდნენ.
წყაროს ცნობით, რომელსაც Reuters-ის სააგენტო ეყრდნობა, მოსკოვი უპირატესობას ანიჭებს, რომ ჯგუფმა ნოემბრიდან დღეში 137 000 ბარელით გაზარდოს წარმოება, რაც ოქტომბრის ზრდას უტოლდებოდა. მოსკოვს არ სურს, რომ ნავთობის ფასების გაზრდის გამო ზეწოლის ქვეშ მოექცეს, რადგან სანქციების გამო წარმოების გაზრდა გაუჭირდება.
საუდის არაბეთი ამ მაჩვენებლის გაორმაგებას, სამმაგ ან თუნდაც ოთხმაგ ზრდას ამჯობინებს, რადგან მას აქვს წარმოების სწრაფად გაზრდის შესაძლებლობა და სურს ბაზარზე წილის გაზრდა, განაცხადეს წყაროებმა.
OPEC-ს არ აქვს გეგმა, რომ წარმოება 500,000 ბარელით გაზარდოს, განაცხადა ორგანიზაციამ 30 სექტემბერს.
ორი წყაროს ცნობით, OPEC+-ის რვა ქვეყანა ონლაინ შეხვედრას გამართავს.
Goldman Sachs-მა სამშაბათს განაცხადა, რომ ის დღეში კვოტებს 140000 ბარელით გაზრდას მოელოდა.
სავარაუდოდ, 3 ოქტომბრიდან ნავთობის ფასები კვირაში 7%-ზე მეტით შემცირდება OPEC+-ის მიწოდების შემდგომი ზრდის მოლოდინში, ხოლო ნედლი ნავთობის ფასი ბარელზე 64 დოლარს გადააჭარბებს.
ეს მაჩვენებელი კვლავ მაღალია 2025 წლის აპრილში არსებულ მინიმუმთან შედარებით, რომელიც თითქმის 58 დოლარს შეადგენდა.
OPEC+-ის შეთანხმებით, წარმოების დღეში 2 მილიონი ბარელით
შემცირება 2026 წლის ბოლომდეა ძალაში.
OPEC-ს ახლა 12 წევრი ჰყავს, რომელთა შორის არიან ნავთობის უდიდესი მწარმოებლები საუდის არაბეთი, ერაყი, ირანი და სხვები. OPEC+-ს, სხვებთან ერთად ემატება ორგანიზაციის არაწევრი რუსეთი.
OPEC+ ნავთობის წარმოებას გაზრდის, საუდის არაბეთი და რუსეთი გაზრდის მოცულობაზე მსჯელობენ
OPEC+-ის წევრი რვა ქვეყანა, სავარაუდოდ, 5 ოქტომბერს ნავთობის წარმოებას კიდევ უფრო გაზრდის. ჯგუფის ლიდერი საუდის არაბეთი ბაზარზე წილის აღსადგენად მეტ ზრდას ითხოვს, ხოლო რუსეთი უფრო მოკრძალებული ზრდის მომხრეა, განაცხადა OPEC+-ის მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულმა ოთხმა პირმა.
ფორუმი