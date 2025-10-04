პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ეზოში დემონსტრანტები შეიჭრნენ

მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებმა სასახლის ჯებირი გაარღვიეს და ეზოში შეიჭრნენ, გამოჩნდნენ საპოლიციო ძალები: პოლიცია და შენიღბული სპეცრაზმელები. სასახლეში მობილიზებულმა სპეცრაზმმა მათ წინააღმდეგ წიწაკის სპრეი გამოიყენა.
ეზოში შესვლის სურვილი აქვს პაატა ბურჭულაძესაც, რომელიც წარმოადგენს „რუსთაველის გამზირს“ და არის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი.
დედაქალაქში აქცია იმართება თვითმმართველობის არჩევნების პარალელურად - ორგანიზატორების თქმით, მიზანი „ხელისუფლების მშვიდობიანი დამხობაა“. დემონსტრანტების ნაწილი კვლავ თავისუფლების მოედანსა და რუსთაველის გამზირზე რჩება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ „აქცია გასცდა შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონით დადგენილ ნორმებს“ - „ორგანიზატორებმა ათონელზე მდებარე პრეზიდენტის სასახლის შენობის ჯებირები დააზიანეს და შენობაში შეჭრას ცდილობდნენ“.
შსს აქციის მონაწილეებს მოუწოდებს, „დაემორჩილონ პოლიციის კანონიერ მითითებებს“, „წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართალდამცველები გამოიყენებენ კანონით გათვალისწინებულ შესაბამის ღონისძიებებს“.
