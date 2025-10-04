იქნება მკაცრი ზომები დღეს და მომდევნო დღეებში - კობახიძე

„მათ ჰქონდათ დაანონსებული კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა და ამისათვის კონკრეტული ზომებიც მიიღეს“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ 21:00 საათისთვის.
„ჩვენ გავაფრთხილეთ ეს ადამიანები, რომ მივიღებდით უმკაცრეს ზომებს“, - განაცხადა მან.
„ეს მკაცრი ზომები იქნება მიღებული ქუჩაში დღეს, აღიკვეთება ძალადობის ნებისმიერი მცდელობა და მკაცრი ზომები იქნება მიღებული მომდევნო დღეების განმავლობაშიც“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.
მისი თქმით, ათონელის ქუჩაზე მომხდარი არის „სისხლის სამართლის დანაშაული“: „თითოეული ადამიანი, რომელიც იყო ჩართული ამ ძალადობრივ აქტში, მიეცემა პასუხისგებაში“, - თქვა მან.
აქციის მონაწილეებმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის ეზოს ღობე მოარღვიეს, ეზოში შეიჭრნენ და შენობის დაკავება სცადეს - სპეცრაზმმა მათ წინააღმდეგ ჯერ წიწაკის სპრეი, შემდეგ კი წყლის ჭავლი და ცრემლდენი გაზი გამოიყენა.
დაპირისპირება გრძელდება.
პრეზიდენტის სასახლეში შეჭრის მცდელობას, - რომლის ინიციატორებიც იყვნენ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი მურთაზ ზოდელავა და „საორგანიზაციო კომიტეტის“ სხვა წევრები, მათ შორის პაატა ბურჭულაძე, - გაემიჯნნენ მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ასევე, „ლელო“, „გახარია - საქართველოსთვის“, "ფედერალისტები".
