მურთაზ ზოდელავა პარლამენტთან დააკავეს

„შეიძლება ნაკლებად კრეატიულები ვიყავით, შეიძლება ნაკლებად ორგანიზებულები, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით, რომ დიქტატურაში პროცესების დონორს ვერ იპოვით, სერიოზულ ორგანიზებას ვერ მოახდენთ... აუცილებლად ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს...
მინდა მოვასწრო... სრული დიქტატურაა, ეძებეთ თქვენნაირი ხალხი. იქ მეტი თანადგომა იქნება... არ დანებდეთ, მოკლედ... ჩვენ ვიყავით ალალი გულით. მე ჩემს პასუხისმგებლობას არავის არ გადავაკისრებ“, - უთხრა ზოდელავამ დაკავებამდე რამდენიმე წამით ადრე ჟურნალისტებს.
დააკავეს აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორი, პოლიტიკოსი, „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი ირაკლი ნადირაძეც.
„დღეს არ გამოგვოვიდა?! ხვალ გამოგვივა! ერთადერთი რამ უნდა გითხრათ: მე სხვანაირად არ შემეძლო. ჩემი მეგობარი [ლევან ხაბეიშვილი] დაიჭირეს არაფრის გამო“.
პოლიციაა მისული კლინიკა „ჰელსიკორში“, სადაც მოძრაობა „რუსთაველის გამზირის“ ერთ-ერთი ლიდერი, პაატა ბურჭულაძე მივიდა აქციიდან.
პოლიტიკოსების დაკავებამდე, პოლიციის მიკროავტობუსები და ავტომობილები რუსთაველის გამზირზე გამოჩნდნენ და საავტომობილო გზის გათავისუფლება მოითხოვეს. პოლიტიკოსების დაკავების შემდეგ კი მუნიციპალურმა სამსახურებმა ქუჩების დასუფთავება დაიწყეს, პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებზე (9 აპრილისა და ჭიჭინაძის) პოლიციელები გამოჩნდნენ.
4 ოქტომბერს, როცა საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები იმართებოდა, თბილისში „ხელისუფლების მვიდობიანად დასამხობად“ აქცია დაიგეგმა. მისი ორგანიზატორი მოძრაობა „რუსთაველის გამზირი“ იყო, მათ შორის პაატა ბურჭულაძე, ირაკლი ნადირაძე და მურთაზ ზოდელავა.
მოქალაქეები ჯერ რუსთაველის გამზირსა და თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ, მურთაზ ზოდელავას გამოსვლის შემდეგ კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობისკენ გადაინაცვლეს, ათონელის ქუჩაზე. რამდენიმე მათგანმა ეზოს ჯებირიც გაარღვია.
„ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა და პარტიის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ დამხობის მცდელობა ჩავარდა, ყველა ის ადამიანი კი, რომელიც მასში მონაწილეობდა, მკაცრად დაისჯება. მისი სიტყვებით, „30-ზე ბევრად მეტი უსინდისო მოძალადე გახდებოდა დასაჭერი“.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკავებულების შესახებ ინფორმაცია 5 ოქტომბრის 02:11 საათის მონაცემებით არ გაუვრცელებია. უწყებაში უახლოეს პერიოდში ბრიფინგია დანიშნული.
ცნობილია, რომ უწყებამ 4 ოქტომბერს დედაქალაქში განვითარებული მოვლენების გამო საქმე აღძრა სისხლის სამართლის კოდექსის ოთხი მუხლით:
- 317-ე: მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ;
- 187-ე: ნივთის დაზიანება ან განადგურება;
- 222-ე: სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება;
- 225-ე: ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა ან მასში მონაწილეობას.
