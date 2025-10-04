Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

„ახალაიასა და ბურჭულაძის საუბარი“ - რა ვიცით „იმედის“ გავრცელებულ ჩანაწერზე 

პოლიციამ გვიან ღამით დააკავა პაატა ბურჭულაძემ.
პოლიციამ გვიან ღამით დააკავა პაატა ბურჭულაძემ.

ტელეკომპანია „იმედმა“ გამოაქვეყნა აუდიოჩანაწერი, რომელშიც, არხის ცნობით, მოძრაობა „რუსთაველის გამზირის“ წევრი პაატა ბურჭულაძე და „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლების  თავდაცვის მინისტრი, ბაჩო ახალაია საუბრობენ. აუდიოჩანაწერის ავთენტურობა დადგენილი არაა - მის ნამდვილობას არც „იმედი“ ამტკიცებს.

ჩანაწერის მიხედვით, ახალაია და ბურჭულაძე განიხილავენ 4 ოქტომბრის აქციის განვითარების სცენარს, საუბრობდნენ „თავ-პირის მტვრევის“, ასევე „სისხლის“ აუცილებლობასა და წარუმატებლობის საფასურზე.

„ეს თუ გადააგორეს, ქოცები მოგვ**ნავენ დედის **აკს. მერე გადაგვაჯდებიან ბოლომდე“, - ისმის აუდიოჩანაწერში.

„ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ პარტიაში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ამ ჩანაწერის შინაარსით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს:

„ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება გამოძიება, მაგრამ შინაარსი რომ არავის უკვირს, ეს არის მრავლისმეტყველი“, - თქვა მან

კიდევ ერთი პროსახელისუფლებო არხი, „რუსთავი 2“ 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზების ნაწილში ბაჩო ახალაიას სახელსა და გვარს რამდენიმე დღით ადრე ახსენებდა - 29 სექტემბერს ტელეარხი ამტკიცებდა, რომ „ახალიას ბინაში შეკრება 4 ოქტომბრის აქციის დაგეგმვას უკავშირდებოდა“.

ბაჩო ახალაიას ცოლი ანი ნადარეიშვილი ამბობს, რომ ეს „ვითომ ბაჩო ახალაიას და პაატა ბურჭულაძის ჩანაწერი“ ფალსიფიცირებულია, „ეს არ არის ბაჩოს ხმა“ - თქვა მან.

ნადარეიშვილი სოციალურ ქსელში აზიარებს „მითების დეტექტორის“ მომზადებულ მასალასაც - „მედიის განვითარების ფონდმა“ გამოაქვეყნა „იმედის“ გავრცელებული ჩანაწერის ანალიზი. ამბების გადამოწმების პლატფორმა წერს, რომ ჩანაწერი შეისწავლა ინტელექტით გენერირებული აუდიოს ამომცნობი ორი ხელსაწყოთი და ასეთი შედეგი მიიღო:

  • Hiya-ს თანახმად, აუდიო მასალა 75%-ით AI გენერირებულია;
  • Deepfake-O-Meter-ის 4 მაჩვენებლის მიხედვით, ხელოვნური ინტელექტის კვალი აუდიოში 84%-დან 100%-მდეა.

ამ აუდიოჩანაწერის გავრცელებიდან რამდენიმე საათში პოლიციამ დააკავა 4 ოქტომბრის აქციის ხუთივე ორგანიზატორი. მათ შორის ერთ-ერთი პაატა ბურჭულაძე. მათ ბრალი ედებათ ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებაში, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და მონაწილეობაში.

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ალექსანდრე დარახველიძეს ბრიფინგზე არ უხსენებია ბაჩო ახალაია.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG