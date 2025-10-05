უკრაინაზე ისევ მასირებული შეტევა იყო, არის მსხვერპლი

რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი მასირებული იერიში მიიტანეს რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით. შეტევა შუაღამის შემდეგ დაიწყო. უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში, რომლის დროსაც მოქალაქეები თავშესაფრებში უნდა გადავიდნენ.
5 ოქტომბერს, გამთენიისას ცნობილი გახდა, რომ მსხვერპლია ქალაქ ზაპოროჟიეში. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, თავდასხმა იყო დრონებით და საავიაციო ბომბებით. დაზარალდა ქალაქის სამი რაიონი.
ზაპოროჟიეს საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ივან ფიოდოროვის ინფორმაციით, დაიღუპა სულ მცირე 1 და დაიჭრა 9 ადამიანი. დაზიანებულია 8 მრავალბინიანი და ამდენივე კერძო სახლი. ერთი საცხოვრებელი კორპუსი ნაწილობრივ დაინგრა. დაზიანებულია სხვა შენობებიც. ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 67 ათასზე მეტი აბონენტი.
სარაკეტო დარტყმა იყო ქალაქ ლვოვზე. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, რუსეთის ჯარებმა ლვოვის მიმართულებით გამოიყენეს აერობალისტიკური რაკეტები „კინჟალი“.
ლვოვზე შეტევა იყო დრონებითაც. მერის, ანდრიი სადოვის ცნობით, ქალაქის ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. შეჩერებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა.
