რუსეთის შეტევის შემდეგ, ლვოვის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, ებრძვიან ხანძარს

უკრაინული წყაროების თანახმად, ლვოვში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხდა.
“ეს იყო ძალიან მძიმე ღამე”, - წერს ტელეგრამარხზე ლვოვის მერი, ანდრეი სადოვი და მოსახლეობას ატყობინებს, რომ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სამუშაოდ გამოდის, თუმცა კვლავ მოსალოდნელია შეფერხებები.
მანამდე მერი მოუწოდებდა მოსახლეობას - დარჩენილიყვნენ უსაფრთხო ადგილებში და დაეხურათ ფანჯრები.
იტყობინებიან, რომ ქალაქში, რამდენიმე ადგილას, კვლავ არის ხანძრის კერები, რაც უსაფრთხოების რისკებს ქმნის, მათ შორის, მავნე გამონაბოლქვის გამო. მოსახლეობას ფანჯრების დახურვას ურჩევენ. იტყობინებიან, რომ ხანძარია ინდუსტრიულ პარკში [Sparrow]. ქალაქის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ეს ობიექტი სამხედრო დანიშნულების არ არის და მუშაობს თანამედროვე ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის სფეროში.
მედიის ინფორმაციით, გათენებისას, 07:00 საათისთვის, ლვოვში აფეთქებების ხმა ისმოდა. მუშაობდა ანტისაჰაერო სისტემა. ანდრეი სადოვი ატყობინებს ლვოველებს, რომ საჰაერო განგაშის დასრულების შემდეგ, "იწყებენ მტრის მიერ მიყენებული ზარალის აღწერას და შედეგების აღმოფხვრას".
5 ოქტომბერს, გამთენიისას ცნობილი გახდა, რომ მსხვერპლი მოჰყვა შეტევას ქალაქ ზაპოროჟიეზე. საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ივან ფიოდოროვის ინფორმაციით, დაიღუპა სულ მცირე 1 და დაიჭრა 9 ადამიანი. დაზიანებულია 8 მრავალბინიანი და ამდენივე კერძო სახლი. ერთი საცხოვრებელი კორპუსი ნაწილობრივ დაინგრა. დაზიანებულია სხვა შენობებიც. ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 67 ათასზე მეტი აბონენტი.
ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინებოდა მოწინააღმდეგის მიერ საავიაციო ბომბების გამოყენების შესახებ. შეტევის სამიზნე იყო ქალაქის არაერთი ნაწილი.
ფორუმი