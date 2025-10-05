პოლიციის კაპიტანი ყელის არეში დაჭრეს - ბრალდებული დაკავებულია

შს სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციელის ჯანმრთელობის ხელყოფის ბრალდებით დააკავეს 1991 წელს დაბადებული მ.გ. , რომელმაც პოლიციელი - “ცივი იარაღის გამოყენებით ყელის არეში დაჭრა” – “სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას”.
გამოძიების თანახმად, შემთხვევა თბილისში, ქეთევან დედოფლის გამზირზე მოხდა. ბრალდებულმა დაზიანება პატრულ-ინსპექტორს, პოლიციის კაპიტნის - 1993 წელს დაბადებულ ბ.ბ.-ს მიაყენა.
დაშავებული სამართალდამცველი კლინიკაში გადაიყვანეს. ამ ეტაპზე მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
შს სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებული, ცხელ კვალზე, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის
მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დააკავეს. ამოღებულია
დანაშაულის ჩადენის იარაღი - დანა.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 -ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით
მიმდინარეობს. დანაშაული 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
ფორუმი