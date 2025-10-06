Accessibility links

მედიცინის დარგში ნობელის პრემია გადაეცათ ამერიკელ და იაპონელ მეცნიერებს

ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატები გახდნენ ამერიკელი მეცნიერები მერი ბრანკოუ და ფრენკ რემსდელი და იაპონელი შიმონ საკაგუჩი. ნობელის კომიტეტმა ლაურეატების ვინაობა დღეს, 6 სექტემბერს სტოკჰოლმში გამოაცხადა.

ამერიკელ და იაპონელ მეცნიერებს მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული საერთაშორისო პრემია გადაეცათ იმუნოლოგიის სფეროში ჩატარებული კვლევების შედეგად პერიფერიულ იმუნურ ტოლერანტობასთან დაკავშირებული აღმოჩენების გამო. მათ საფუძველზე შემუშავებულია მკურნალობის პოტენციური მეთოდები, რომლებიც კლინიკური გამოცდის ეტაპზეა.

მეცნიერებს იმედი აქვთ, რომ აღმოჩენა ხელს შეუწყობს ავტოიმუნური დაავადებებისგან განკურნებას და კიბოს უფრო ეფექტიანად მკურნალობას.

სხვადასხვა დარგში ნობელის 2025 წლის პრემიით დაჯილდოება 6 ოქტომბერს დაიწყო და 13 ოქტომბერს დასრულდება. მედიცინის გარდა ნობელის პრემია გაიცემა ფიზიკის, ქიმიის, ეკონომიკის და ლიტერატურის დარგებში და მშვიდობის დამყარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის.


