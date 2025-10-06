უკრაინის გენშტაბი ადასტურებს რუსეთის სამხედრო ქარხანასა და ნავთობტერმინალზე დარტყმას

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ 6 ოქტომბერს, დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნებული ინფორმაციით, გასულ ღამით რუსეთის ტერიტორიაზე იერიში მიიტანეს სვერდლოვის სახელობის ქარხანაზე, რომელიც ასაფეთქებელი ნივთიერებების მწარმოებელი ერთ-ერთი უმსხვილესი ობიექტია და აქვს შესაძლებლობა, რუსული არმია მოამარაგოს პრაქტიკულად, ყველა სახეობის საბრძოლო მასალით. გენშტაბის თანახმად, ამ სამიზნის რაიონში დაფიქსირებულია აფეთქებები და ხანძარი.
ქარხანა რუსეთის ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქის ქალაქ ძერჟინსკში მდებარეობს. 6 ოქტომბერს, დილით ოლქის გუბერნატორმა გლებ ნიკიტინმა განაცხადა, რომ ძერჟინსკის სამრეწველო ზონაში 20 უპილოტო საფრენი აპარატი მოიგერიეს და ნამსხვრევების ჩამოცვენის შედეგად ერთი ადამიანი დაიჭრა. სხვა შედეგების შესახებ ნიკიტინს არაფერი უთქვამს.
რუსული ტელეგრამ-არხი Astra იუწყებოდა, რომ ძერჟინსკში დრონებით შეტევა იყო სავარაუდოდ, ასაფეთქებელი ნივთიერებების მწარმოებელ ქარხანაზე.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა შეტევა ყირიმის ქალაქ ფეოდოსიაში მდებარე საზღვაო ნავთობტერმინალზეც, რომელიც რუსეთის საოკუპაციო არმიის მომარაგებაშია ჩართული. გენშტაბის ცნობით, ტერმინალის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა.
უკრაინის გენშტაბის თანახმად, დროებით ოკუპირებულ ყირიმში დაარტყეს რუსეთის მე-18 არმიის მატერიალური უზრუნველყოფის ბატალიონის საბრძოლო მასალების საწყობსაც და შედეგები დაზუსტების ეტაპზეა.
ანექსირებულ ყირიმში, ფეოდოსიის ნავთობტერმინალსა და ქალაქ ევპატორიასა და სოფელ უიუტნოეს შორის მდებარე სამხედრო ნაწილზე შეტევის შესახებ გამთენიისას იუწყებოდა ტელეგრამ-არხი „კრიმსკი ვეტერ“.
რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ, მათ შორის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და ნავთობის საცავები.
ფორუმი