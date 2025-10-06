თბილისის საკრებულოში „ალტ-ინფო“ მოხვდა, გახარიას პარტია - ვერა: ვინ გახდნენ დეპუტატები

დედაქალაქის საკრებულოში წარმომადგენელი ეყოლება ოთხ პარტიას, მათ შორის არ არის პარტია „გახარია საქართველოსთვის“. ოპოზიციიდან ვერცერთმა პარტიამ შეძლო მაჟორიტარული ოლქის მოგება.
საკრებულოში წარმომადგენლები ეყოლება:
#3 - „კონსერვატორები საქართველოსთვის“ („ალტ-ინფო“) - 1 მანდატი;
#9 - „ლელო - ძლიერი საქართველო“ - 2 მანდატი;
#36 - „გირჩი“ - 2 მანდატი;
#41 - „ქართული ოცნება“ - 45 მანდატი.
საკრებულოს დეპუტატები გახდნენ:
- გიორგი ქარდავა.
- ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი;
- ვახტანგ სურგულაძე.
- დავით ფანჯიკიძე;
- გიორგი გვენეტაძე.
- შალვა სუთიაშვილი;
- თინათინ ნიბლოშვილი;
- ბექა დავითულიანი;
- გურამ ნიკოლაშვილი;
- ნიკოლოზ კახეთელიძე;
- ნინო ვარდოსანიძე;
- ავთანდილ ცინცაძე;
- კონსტანტინე ზარნაძე;
- ბექა ოდიშარია;
- ოთარ ჩრდილელი;
- გიორგი ხუროძე;
- კახა ბერაძე;
- ლევან არველაძე;
- ლევან აბაშიძე;
- ალექსანდრე მუკათარიძე;
- ნოდარ ბოკერია;
- მარიამ გრიგოლიშვილი;
- ლუკა ძაძამია;
- ქეთევან ჭავჭანიძე;
- ლალი კოლომიკოვი.
„ქართული ოცნების“ მაჟორიტარები:
- მთაწმინდა - ზურაბ აბაშიძე (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
- „ცენტრალური“ ვაკე - ალექსანდრე ასათიანი;
- „ზედა“ ვაკე - ბექა გელენავა;
- საბურთალო 1 (ვეძისი, ვაჟა-ფშაველა, ყაზბეგი, გოთუა) - ბექა მიქაუტაძე (კრწანისის გამგებელი);
- საბურთალო 2 (კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანი) - არჩილ ნიჟარაძე (მომღერალი);
- საბურთალო 3 (დიდი დიღომი, ვაშლიჯვარი, სოფელი დიღომი) - შალვა პერანიძე (საბურთალოს მაჟორიტარული ოლქის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი);
- კრწანისი - ლევან ჯაფარიძე (მოქმედი მაჟორიტარი);
- ისანი 1 (ავლაბარი) - კახაბერ ლაბუჩიძე (მოქმედი მაჟორიტარი);
- ისანი 2 (ვაზისუბანი) - ბექა მენთეშაშვილი (ისნის რაიონის გამგეობის თანამშრომელი);
- ისანი 3 (ნავთლუღი) ოლქში - დავით ხაბეიშვილი (მოქმედი გამგებელი);
- სამგორი 1 (მასივი) - გიორგი დოხტურიშვილი (ყოფილი მაჟორიტარი);
- სამგორი 2 (ქვედა სამგორი) - ზაქარია წიკლაური;
- ვარკეთილი - ვაჟა კოკაია;
- ლილო-ორხევი - მამუკა ხაბარელი;
- ჩუღურეთი - ზურაბ ჩიკვილაძე (საკრებულოს წევრი);
- დიდუბე 1 - გივი ჩხარტიშვილი (მოქმედი მაჟორიტარი);
- დიდუბე 2 (დიღომი) - შოთა ქევხიშვილი;
- ნაძალადევი 1 (ზღვის უბანი, „თემქა“) - ირაკლი ბენდელიანი
- ნაძალადევი 2 - შალვა მაისურაძე;
- ნაძალადევი 3 („ძველი ნაძალადევი“-„ლოტკინი“) - დავით ჭელიძე;
- ნაძალადევი 4 (სანზონა) - ვალერიან პაპუაშვილი (გამგეობის თანამშრომელი);
- გლდანი 1 - (ავჭალა) - შალვა ოგბაიძე (მოქმედი მაჟორიტარი);
- გლდანი 2 (მუხიანი) - ცოტნე ჩიქვინიძე;
- გლდანი 3 (ლუწი მიკრორაიონები) - მიხეილ რეხვიაშვილი (საკრებულოში „ქართული ოცნების“ აპარატის თანამშრომელი;
- გლდანი 4 (კენტი მიკრორაიონები) - ჯაბა კოღუა.
საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს ჩატარდა. მასში მონაწილეობა არ მიიღო ორმა დიდმა ოპოზიციურმა პარტიამ „ნაციონალური მოძრაობა“ და „კოალიცია ცვლილებისთვის“. ისინი არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებდნენ.
„ქართულმა ოცნებამ“ არჩევნები მოიგო 64-ვე ოლქში.
ფორუმი