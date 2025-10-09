44-მდე გაიზარდა 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებულთა რაოდენობა

ჯამში, მისი თქმით, დაკავებულია 44 ადამიანი, ხოლო კიდევ ოთხზე ძებნაა გამოცახდებული.
დღეს საღამოს, სულ ცოტა ხნის წინ დააკავეს 72 წლის პროფესორი გიორგი ჩახუნაშვილი - პედიატრი, ბავშვთა კარდიოლოგი-რევმატოლოგი.
დაკავებულთა შორისაა ასევე ირაკლი ჩხირკვია, „კოალიცია ცვლილებისთვის“ წევრი.
ინფორმაცია განახლდება
ამ საქმეზე ჯამში 44 ადამიანია დაკავებული.
- მათ შორის არიან 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორები - პაატა ბურჭულაძე, პაატა მანჯგალაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე და ლაშა ბერიძე;
- 6 ოქტომბერს დააკავეს 13 ადამიანი: ბექა მაჭავარიანი, ალექსანდრე გოგოლაძე, ევა შაშიაშვილი, გიორგი რურუა, ვახტანგ ფიცხელაური, დავით სტურუა, მანუჩარ მიქელაძე, ალექსანდრე ხაბეიშვილი, კახაბერ მჟავანაძე, თორნიკე მჭედლიშვილი, აბო ნავერიანი, სერგო მეგრელიშვილი, დავით ჟღენტი - ყველა მათგანს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდეს;
- 7 ოქტომბერს პოლიციამ დააკავა აქციის ოთხი მონაწილე;
- 8 ოქტომბერს დააკავეს 12 დემონსტრანტი.
- 9 ოქტომბერს კი სიას კიდევ რვა დემონსტრანტი დაემატა.
ფორუმი