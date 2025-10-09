პოლიცია შესულია ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის სახლში - ოჯახის ცნობით, სავარაუდოდ, აკავებენ

მისი ვაჟი, კოტე ჩახუნაშვილი, - რომელიც აქციების აქტიური მონაწილეა, - წერს, რომ გიორგი ჩახუნაშვილს აპატიმრებენ.
ბინასთან უკვე შეკრებილები არიან ჟურნალისტები და ჩახუნაშვილის მხარდამჭერები.
72 წლის პროფესორი გიორგი ჩახუნაშვილი არის პედიატრი, ბავშვთა კარდიოლოგი-რევმატოლოგი.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შსს-ის პრესცენტრს კითხვით, აკავებენ თუ არა ჩახუნაშვილს და რასთან დაკავშირებით იმყოფებიან სამართალდამცავები მასთან სახლში. პასუხის მიღების შემთხვევაში ინფორმაცია განახლდება.
შსს-ს 22:30 საათზე მორიგი ბრიფინგი აქვს დანიშნული.
წინა დღეებში შსს-ის ბრიფინგებზე ცნობილი გახდა, რომ არაერთი ადამიანი დააკავეს ოთხი ოქტომბრის საქმეზე.
კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამ საქმეზე 36 ადამიანია დაპატიმრებული.
მათ შორის არიან 4 ოქტომბრის აქციის ორგანიზატორები - პაატა ბურჭულაძე, პაატა მანჯგალაძე, მურთაზ ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე და ლაშა ბერიძე.
