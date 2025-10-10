ისრაელის მთავრობამ დაამტკიცა ტრამპის სამშვიდობო გეგმა

ისრაელსა და ჰამასს შორის სამშვიდობო შეთანხმების ინიციატორმა დონალდ ტრამპმა 9 ოქტომბერს, ჯერ კიდევ ისრაელის მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ მძევლების გათავისუფლება მოსალოდნელია მომავალი კვირის ორშაბათს, ან სამშაბათს.
ისრაელის მინისტრთა კაბინეტმა შეთანხმება 9 ოქტომბერს, ღამით დაამტკიცა. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა და მადლობა გადაუხადა დონალდ ტრამპს.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის ინფორმაციით, შეთანხმების პირობების შესრულება მინისტრთა კაბინეტში კენჭისყრიდან 24 საათის განმავლობაში დაიწყება.
მთავრობის სხდომის დაწყებამდე ცნობილი გახდა, რომ შეთანხმების ფარგლებში ისრაელის მიერ გათავისუფლებულ პალესტინელებს შორის უნდა იყოს 250 მსჯავრდადებულიც, რომლებსაც სამუდამო პატიმრობა აქვთ მისჯილი.
შეთანხმებას მხარი არ დაუჭირეს ისრაელის მთავრობის ულტრამემარჯვენე წევრებმა, ეროვნული უსაფრთხოების და ფინანსთა მინისტრებმა, იტამარ ბენ-გვირმა და ბეცალელ სმოტრიჩმა. ბენ-გვირის განცხადებით, მძევლების მოსალოდნელი დაბრუნებით ბედნიერი არიან, მაგრამ უყურადღებოდ ვერ დატოვებენ ათასობით ტერორისტის, მათ შორის 250 მკვლელის მოსალოდნელ გათავისუფლებას.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ღაზის სექტორში ომის დასრულების გეგმა 2025 წლის სექტემბრის ბოლოს წარმოადგინა თეთრ სახლში ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრის შემდეგ.
6 ოქტომბერს ისრაელმა და ჰამასმა შეერთებული შტატების, ეგვიპტის, კატარის და თურქეთის წარმომადგენლების შუამავლობით ეგვიპტეში დაიწყეს მოლაპარაკების პირველი რაუნდი.
8 ოქტომბერს ღამით პრეზიდენტმა ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ისრაელმა და ჰამასმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო გეგმის პირველ ფაზას. შეთანხმების მიღწევა დაადასტურეს ისრაელმა და ჰამასმაც და მათ შორის მოლაპარაკებების შუამავლებმა.
- პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის, აშშ-ის, ევროკავშირისა და ისრაელის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორში ისრაელის ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია მოჰყვა 2023 წლის ოქტომბერში ისრაელის სამხრეთზე ჰამასის თავდასხმას, 1200-მდე ადამიანის დახოცვას და 250-ზე მეტის მძევლად აყვანას და ისრაელზე მასირებულ სარაკეტო შეტევას.
- მოგვიანებით მძევლების ნაწილი გაათავისუფლეს, ნაწილი დაიღუპა. ჰამასის ტყვეობაში დარჩა 50-მდე მძევალი, რომელთა ნახევარი სავარაუდოდ, გარდაცვლილია.
- ისრაელის ფართომასშტაბიანმა სამხედრო ოპერაციამ ღაზის სექტორში დიდი მსხვერპლი და ჰუმანიტარული კატასტროფა გამოიწვია. ჰამასის მიერ კონტროლირებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 2025 წლის ოქტომბრის პირველ ნახევარში გავრცელებული მონაცემებით, რომლებიც დამოუკიდებელი წყაროებით გადაუმოწმებელია, დაღუპულია 67 ათასზე მეტი ადამიანი.
