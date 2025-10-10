სუს-ში გამოკითხვაზე მივიდა ანი ნადარეიშვილი, ბაჩო ახალაიას ცოლი

ის დღეს დაიბარეს სუს-ში. რამდენიმე საათის განმავლობაში ის ელოდა, როდის მოიცლიდა ადვოკატი, - რომელიც 13:00-დან 20:20 საათამდე შსს-ში გამოკითხვაზე მყოფ ახალაიას ახლდა თან.
„მაინტერესებს, რას მკითხავენ“, - განუცხადა მან ჟურნალისტებს და დაბარებას „სპექტაკლი“ უწოდა.
„ალბათ, ეს იქნება სპექტაკლის დასასრული“, - თქვა მან.
„მეც დამიბარეს, ოღონდ სუს-ში. ტყეში რომ თავისი ჩათხრილი იარაღი ამოთხარეს, მაგ საქმეზე მიბარებენ თურმე“, - დაწერა ანი ნადარეიშვილმა დღეს, 10 ოქტომბერს.
პარალელურად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები იმყოფებიან რუსთავის ციხეში 4 ოქტომბრის აქციასთან დაკავშირებით დაკავებული საოპერო მომღერლის, პაატა ბურჭულაძის გამოსაკითხად.
სუს-ში ამბობენ, რომ სამსახურის თანამშრომლები რუსთავის ციხეში იმყოფებიან პაატა ბურჭულაძისა და მურთაზ ზოდელავას გამოკითხვის მიზნით.
ისინი იმავე საქმეზე იკითხებიან, რაზეც ბაჩო ახალაიას მეუღლე, ანი ნადარეიშვილია დაბარებული სუს-ში.
სუსმა 5 ოქტომბერს, - არჩევნებისა და პარალელურად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დემონსტრანტების ნაწილის შეჭრის მცდელობის მომდევნო დღეს, განაცხადა, რომ აღმოჩენილია დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები (დეტონატორით), რომელთა გამოყენებით 4 ოქტომბერს, პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად, უნდა განხორციელებულიყო დივერსიული აქტები.
სუსმა ასევე განაცხადა, რომ ბრალდებულმა ბ.ჭ.-მ აღნიშნული საბრძოლო მასალა და იარაღი შეიძინა „უკრაინაში მოქმედი ერთ-ერთი სამხედრო დანაყოფის ქართველი წარმომადგენლის მითითებით“, - თუმცა არც მისი ვინაობა და არც დანაყოფი არ დაუსახელებია.
სუსმა ასევე თქვა, რომ სამსახურის თანამშრომლების გატარებული „პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოხერხდა იმ პირთა წრის განეიტრალება, რომლებსაც, სავარაუდოდ, აღნიშნული საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერებები თბილისის ცენტრში უნდა გადმოეტანათ“.
