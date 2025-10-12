პაკისტანმა ავღანეთთან საზღვარი დაკეტა ორმხრივი სროლის შემდეგ, ავღანეთმა განაცხადა, რომ 58 პაკისტანელი ჯარისკაცი მოკლა

პაკისტანის ოფიციალური პირების თქმით, კვირას 12 ოქტომბერს, პაკისტანმა ავღანეთთან სასაზღვრო გამშვები პუნქტები დახურა ორი ქვეყნის ძალებს შორის ცეცხლის ორმხრივი სროლის შემდეგ, რომლის დროსაც, როგორც ქაბულმა განაცხადა, 58 პაკისტანელი ჯარისკაცი მოკლეს.
ამის შესახებ Reuters-ის სააგენტო იტყობინება.
ავღანეთის ჯარებმა შაბათს გვიან ღამით ცეცხლი გაუხსნეს პაკისტანის სასაზღვრო პუნქტებს. თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ეს კვირის დასაწყისში პაკისტანის საჰაერო დარტყმების საპასუხოდ მოხდა.
ქაბულს არ დაუკონკრეტებია, თუ როგორ შეიტყო დაღუპულთა რაოდენობის შესახებ. მან ასევე განაცხადა, რომ 20 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ან დაიჭრა.
პაკისტანის უსაფრთხოების წარმომადგენლების თანახმა, ავღანეთის ძალებს შორის დანაკარგები იყო, მაგრამ მათი რიცხვი არ დაუსახელებიათ. Reuters-მა ეს ინფორმაცია ვერ გადაამოწმა.
ორივე ქვეყანამ განაცხადა, რომ მეორე მხარის სასაზღვრო პუნქტები გაანადგურა. პაკისტანის უსაფრთხოების წარმომადგენლებმა გაავრცელეს ვიდეოჩანაწერი, რომელზეც, მათი თქმით, ჩანს, ავღანურ პოზიციებზე იერიში.
პაკისტანის უსაფრთხოების წარმომადგენლების თქმით, სროლა ძირითადად კვირა დილით დასრულდა. თუმცა, ადგილობრივი ოფიციალური პირებისა და მაცხოვრებლების თქმით, პაკისტანის კურამის რაიონში ხანგამოშვებით სროლა გაგრძელდა.
ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომ ადრე განაცხადა, რომ მათი ოპერაცია ადგილობრივი დროით შუაღამისას დასრულდა.
კვირას ქაბულმა განაცხადა, რომ შეტევები კატარისა და საუდის არაბეთის მოთხოვნით შეწყვიტა. სპარსეთის ყურის ორმა არაბულმა ქვეყანამ ამ ინციდენტის გამო შეშფოთების შესახებ განცხადებები გაავრცელა.
