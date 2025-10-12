აშშ-ის დაზვერვა უკრაინას რუსეთის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დაბომბვაში ეხმარება, იუწყება FT

გამოცემა Financial Times-მა 12 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ აშშ თვეების განმავლობაში ეხმარებოდა უკრაინას რუსეთის ენერგეტიკულ ობიექტებზე შორი დისტანციის დარტყმების განხორციელებაში, რათა ერთობლივი მოქმედებით დაესუსტებინათ ეკონომიკა და პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ეძულებინათ, დაჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან.
აშშ-ის დაზვერვა კიევს დაეხმარა რუსეთის მნიშვნელოვან, ფრონტის ხაზიდან შორს მდებარე ენერგეტიკულ ობიექტებზე, მათ შორის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებზე, დარტყმაში, იტყობინება გაზეთი, რომელიც კამპანიასთან დაკავშირებულ უცნობ უკრაინელ და აშშ-ის ოფიციალურ პირებს ეყრდნობა.
თეთრმა სახლმა, უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ადმინისტრაციამ და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ არ უპასუხეს Reuters-ის თხოვნას, კომენტარის შესახებ. არც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაუკეთებია ჯერ კომენტარი.
მოსკოვმა ამ თვეში განაცხადა, რომ ვაშინგტონი და ნატო რეგულარულად აწვდიდნენ კიევს დაზვერვის ინფორმაციას 2022 წლის თებერვალში დაწყებული ომის განმავლობაში.
„სადაზვერვო მონაცემების შეგროვებისა და უკრაინელებისთვის გადაცემისთვის ნატოს და აშშ-ის მთელი ინფრასტრუქტურის გამოყენება აშკარაა“, - განუცხადა მაშინ კრემლის პრესსპიკერმა, დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს.
FT-ის ცნობით, აშშ-ის დაზვერვა კიევს მარშრუტის დაგეგმვის, სიმაღლის, დროისა და მისიის გადაწყვეტილებების ჩამოყალიბებაში ეხმარება, რაც უკრაინის შორ მანძილზე მოქმედ დრონებს ეხმარება, თავი აარიდონ რუსეთის საჰაერო თავდაცვას.
აშშ დაგეგმვის ყველა ეტაპზე აქტიურად არის ჩართული, წერს გამოცემა, ოპერაციებთან დაკავშირებულ სამ პირზე დაყრდნობით. აშშ-ის ერთ-ერთი მოხელის თქმით, უკრაინამ შორ მანძილზე მოქმედი დარტყმების სამიზნეები შეარჩია, შემდეგ კი ვაშინგტონმა ობიექტების დაუცველობის შესახებ სადაზვერვო მონაცემები მიაწოდა.
ამ თვის დასაწყისში აშშ-ის ორმა მოხელემ Reuters-ს განუცხადა, რომ ვაშინგტონი უკრაინას რუსეთში შორ მანძილზე მოქმედი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის სამიზნეების შესახებ სადაზვერვო მონაცემებს უგზავნიდა, რადგან ვაშინგტონი აპირებს კიევს მიაწოდოს რაკეტები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ასეთი დარტყმებისთვის.
აშშ-ის ოფიციალური პირების თქმით, აშშ-მ ნატოელ მოკავშირეებსაც მიმართა თხოვნით, მსგავსი მხარდაჭერა გაუწიონ უკრაინას.
ზელენსკიმ 11 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მან აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან „პოზიტიური და პროდუქტიული“ სატელეფონო საუბრისას უკრაინის ენერგეტიკულ სისტემაზე რუსეთის თავდასხმები განიხილა.
„ჩვენ განვიხილეთ ჩვენი საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების შესაძლებლობები, ასევე კონკრეტული შეთანხმებები, რომლებზეც ვმუშაობთ ამის უზრუნველსაყოფად. არსებობს კარგი ვარიანტები და მყარი იდეები, თუ როგორ გავაძლიეროთ ჩვენი ძალები“, - დაწერა ზელენსკიმ X-ზე.
