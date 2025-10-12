პალესტინელთა ავტონომიის ხელისუფლება მზადაა, ღაზის საკითხის წარმატების მოგვარებაში დაეხმარება გასწიოს

პალესტინელთა ავტონომიის ხელისუფლება მზადაა, ითანამშრომლოს აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერმინისტრ ტონი ბლერთან ღაზის საკითხში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების განმტკიცებისა და რეგიონის აღდგენის დაწყების მიზნით, განუცხადა კვირას ბლერს პალესტინელი მაღალი რანგის პირმა.
ტრამპის გეგმა ღაზაში ომის დასრულების შესახებ ითვალისწინებს პერსპექტივას, რომ ისრაელის მიერ ოკუპირებულ იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე დაფუძნებული და პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასის ხელმძღვანელობით პალესტინის ხელისუფლება საბოლოოდ აიღებს ღაზაზე კონტროლს, მაგრამ მხოლოდ რეფორმების დასრულების შემდეგ. აბასმა ღაზაზე კონტროლი 2007 წელს დაკარგა, როცა იქ ჰამასი განმტკიცდა.
ტრამპის წინადადებაში ნათქვამია, რომ ჰამასმა უნდა დაასრულოს ღაზის მმართველობა და ტერიტორიის მართვას ჩაიბარებს პალესტინის ტექნოკრატიული კომიტეტი, რომელსაც მისი თავმჯდომარეობით საერთაშორისო ორგანო ეყოლება სათავეში და რომელშიც ბლერიც შედის.
პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ, ჰუსეინ ალ-შეიხმა, განაცხადა, რომ ის ბლერს შეხვდა, რათა განეხილათ მომდევნო დღე ღაზაში და ტრამპის გეგმა „ღაზის საკითხში ომის შეჩერებისა და რეგიონში მდგრადი მშვიდობის დამყარების“ საქმეში წარმატებისთვის.
„ჩვენ დავადასტურეთ ჩვენი მზადყოფნა, ვითანამშრომლოთ პრეზიდენტ ტრამპთან, ბატონ ბლერთან და პარტნიორებთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ
შეთანხმების გასამყარებლად, დახმარების, მძევლებისა და პატიმრების გათავისუფლების მიზნით, შემდეგ კი აღდგენისა და რეკონსტრუქციის დასაწყებად“, - დაწერა შეიხმა X-ზე.
12 ოქტომბერს გავრცელდა ცნობა, რომ პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტი, აბასი, შარმ ელ-შეიხის შეხვედრას დაესწრება. X-ით ამის შესახებ იტყობინება Axios-ის რეპორტიორი მაღალი რანგის პალესტინელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ უარყო ღაზის მართვა პალესტინელების ხელისუფლების მიერ.
ფორუმი