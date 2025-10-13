სუს: დავაკავეთ ე.წ. თექბირისტების ჯამაათის წევრები, აპირებდნენ ISIS-ის პლაცდარმის მოწყობას საქართველოში

"დღეს დილით, გამთენიისას ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად
ამოღებულია ტერორისტული სიმბოლიკის ამსახველი ნივთები, ასაფეთქებელი
ნივთიერებები, დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა და ცეცხლსასროლი იარაღები,
სამხედრო აღჭურვილობა, მობილური ტელეფონები და სხვა სახის ელექტრონული
ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით
სხვადასხვა ვალუტის ფულადი თანხა და გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი სხვა
მტკიცებულებები"- ნათქვამია სუს-ის მიერ 13 ოქტომბერს გავრცელებულ პრესრელიზში.
დაკავებულთა ასაკი და სხვა პირადი მონაცემები გამოძიებას არ გაუვრცელებია. არც ის, რა დროიდან არიან დაკავებულები ტეროტისტულ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული.
