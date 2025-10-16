Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
საფრანგეთის პარლამენტმა ვერ შეძლო უნდობლობის გამოცხადება ლეკორნუს მთავრობისთვის

სებასტიენ ლეკორნუ, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი
სებასტიენ ლეკორნუ, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი

საფრანგეთში სებასტიენ ლეკორნუს ახალმა მთავრობამ შეძლო თავიდან აერიდებინა პარლამენტის მხრიდან უნდობლობის გამოცხადება - მას მერე, რაც სოციალისტებმა უარი თქვეს უნდობლობის დეკლარირებაზე კაბინეტისთვის, რომელიც მანამდე დათმობაზე წავიდა და გადადო გეგმები საპენსიო რეფორმის შესახებ.

პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის მომხრეებისგან და პროფესიონალი ტექნოკრატებისგან შემდგარი კაბინეტისთვის უნდობლობის გამოცხადების მოწოდებით გამოდიოდნენ "ეროვნული ერთობის" ულტრამემარჯვენეები და "დაუმორჩილებელი საფრანგეთის" ულტრამემარცხენეები.

კენჭისყრისთვის სოციალისტებს მხარი რომ დაეჭირათ, ლეკორნუს მთავრობა დაეცემოდა - მისი წინამორბედის, ფრანსუა ბაირუს მთავრობის მსგავსად.

იმის მიუხედავად, რომ მთავრობამ უნდობლობის გამოცხადება თავიდან აირიდა, მისი ბედი დამოკიდებულია ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მოლაპარაკებების წარმატებაზე. ბიუჯეტის დამტკიცება შეუძლებელი იქნება სოციალისტთა ხმების გარეშე - რომლებსაც სურთ გადასახადის დაწესება მილიარდერთათვის.

