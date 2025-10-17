შსს-მ საქმე აღძრა გდდ-ს ყოფილი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ

მისი თქმით, სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყეს უცხოეთში მყოფი ორი პირის მიმართ, მათ შორის ერთ-ერთი გდდ-ს ყოფილი მაღალჩინოსანი ირაკლი შაიშმელაშვილია.
ირაკლი შაიშმელაშვილი 2024 წლის 3 დეკემბრამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში ოპერატიული დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი იყო. მან თანამდებობა საკუთარი პატაკის საფუძველზე დატოვა.
შაიშმელაშვილის ამ გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა დედაქალაქში მიმდინარე პროევროპული დემონსტრაციების ძალადობრივად დასჯა. ამ დროს ათობით დემონსტრანტმა და ჟურნალისტმა დაზიანებები მიიღეს - ამ საქმეზე არცერთი პოლიციელი არ არის პასუხისგებაში მიცემული.
მოქალაქეები ხელისუფლების გადადგომას ითხოვენ „ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრის 2024 წლის 28 ნოემბრის განცხადების გამო - პარტიაში გადაწყვიტეს, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენონ ევროკავშირთან მის წევრობაზე მოლაპარაკების გახსნის საკითხი და 2028 წლის ბოლომდე უარს ამბობენ ევროკავშირის საბიუჯეტო გრანტებზე.
დემონსტრაციები თითქმის ერთი წელია, გრძელდება თბილისში - რუსთაველის გამზირი ყოველდღიურად იკეტება. დემონსტრაციების შესაზღუდად „ქართულმა ოცნებამ“ არაერთხელ გაამკაცრა კანონი.
ფორუმი