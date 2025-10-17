გაჩხრიკეს ღარიბაშვილის, ლილუაშვილისა და ფარცხალაძის სახლები

მისი თქმით, „ამოღებულია სხვადასხვა ელექტრონული მოწყობილობები, დოკუმენტაცია და დიდი ოდენობით ფულადი თანხა“. დღეს, 17 ოქტომბერს, დილის 10:00 საათზე ჩხრეკა ერთდროულად ჩატარდა რვა ადამიანის საცხოვრებელ და კუთვნილ ბინებსა და სახლებში, ჯამში 22 მისამართზე. პროკურატურის ცნობით, ჩხრეკა ჩატარდა „სისხლის სამართლის საქმეების მნიშვნელობიდან გამომდინარე“.
„ხსენებულ საქმეებზე აქტიურად ტარდება საგამოძიებო, საპროცესო და ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებები“, - თქვა გენერალურმა პროკურორმა.
მან განცხადების წაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა. მას არ უთქვამს, რა მუხლებით არის გამოძიება დაწყებული, ითხოვენ თუ არა ყოფილი მაღალჩინოსნების დასაკავებლად სასამართლოს განჩინებას. დღევანდელ ბრიფინგზე არ გაუვრცელებიათ არც ჩხრეკის კადრები. ასევე უცნობია, უკვე არსებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა ჩხრეკა, თუ ახალი საქმეა აღძრული ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ.
ყოფილი მაღალჩინოსნების (ყოფილი თავდაცვის მინისტრის, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის) დაკავების შემდეგ მედია მუდმივად სვამდა კითხვებს, მიდიოდა თუ არა კვალი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და სუსის ყოფილ ხელმძღვანელთან, გრიგოლ ლილუაშვილთან. ამაზე „ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პასუხს არ სცემდა.
- ოთარ ფარცხალაძე გენერალური პროკურორის თანამდებობობას დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში იკავებდა - 2023 წლის 21 ნოემბერს დანიშნული გენერალური პროკურორი 30 დეკემბერს გადადგა;
- ირაკლი ღარიბაშვილი 2024 წლის 29 იანვარს გადადგა. მის შემცვლელად კი ირაკლი კობახიძე აირჩიეს;
- სუსის ხელმძღვანელის თანამდებობა გრიგოლ ლილუაშვილმა მიმდინარე წლის 2 აპრილს დატოვა. თავდაპირველად ითქვა, რომ რეგიონული განვითარების მინისტრად ნიშნავდნენ, 4 აპრილს კი ცნობილი გახდა, რომ ეს გადაწყვეტილება შეიცვალა.
