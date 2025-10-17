პრეზიდენტის სასახლის ღობეს ექსპერტიზა ჩაუტარდა, ჭრის კვალი არ დადასტურდა - გელა გელაძე

დღეს, 17 ოქტომბერს, გამართულ ბრიფინგზე გელაძემ განაცხადა, რომ ღობე ფიზიკური ძალის ზემოქმედების შედეგად დაზიანდა.
„ამაზე საუბარი უხერხულია კიდეც და სასაცილო. ჩვენ დამატებითი ექსპერტიზა დავნიშნეთ. კითხვის სახით დავსვით, ჰქონდა თუ არა ჯებირებს ჭრის კვალი... ჭრის კვალი არ აღინიშნება“, - განაცხადა მან.
მისი თქმით, დამატებითი ექსპერტიზის პასუხი უკვე არსებობს და „რეალურად, ფიზიკური ძალის ზემოქმედების შედეგად წარმოიქმნა დაზიანებები“.
მანამდე, 14 ოქტომბერს, „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემაც განაცხადა, რომ ღობე იყო „ჩვეულებრივ მდგომარეობაში“.
„TV პირველის“ სიუჟეტში, რომელიც გასულ შაბათს გავიდა ეთერში, ნათქვამი იყო, რომ რკინის ღობე, სავარაუდოდ, გადაჭრილი და მავთულებით მიბმული იყო ერთმანეთზე.
4 ოქტომბრის საქმეზე 40-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული, მათ შორის ხუთი ორგანიზატორი - პაატა ბურჭულაძის ჩათვლით. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა წინასწარ პატიმრობაშია.
