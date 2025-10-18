4 ოქტომბრის საქმე - ლაივბლოგი 18.10.2025

პროკურორი ქეთევან სონიძე ამბობს, რომ საქმეზე გამოჰკითხეს პოლიციელები, ამოღებულია ჩანაწერები და დანიშნულია ჰაბიოსკოპიური ექსპერტიზა და აქედან გამომდინარე არსებობს აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი.
ის მოითხოვს ოთხ დაკავებულს (იური ლომიძის, დავით გიუნაშვილის, თემურ ქურციკიძისა და გიორგი ტალახაძის) მიმართ გამოიყენონ პატიმრობა;
მარიამ მეყანწიშვილის შემთხვევაში კი 10 000-ლარიანი გირაო.
მისი განმარტებით, რადგან მარიამ მეყანწიშვილს უფრო მსუბუქი მუხლით აქვს ბრალი წაყენებული, განაჩენის გამოცხადების შემთხვევაში კი არსებობს, არასაპატიმრო სასჯელის მისჯის შესაძლებლობაც, ბრალდების მხარე უფრო „ლმობიერია“.
იური ლომიძე არ ეთანხმება ბრალდებას და იმედი აქვს, რომ „განხილვის პროცესში ყველაფერი გაირკვევა“;
თემურ ქურციკიძე ამბობს, რომ წაყენებული ბრალის შინაარს არ ეთანხმება;
დავით გიუნაშვილი ამბობს, რომ სამაჩაბლოდან არის დევნილი: „რუსებმა დამიწვეს სახლი და მაგ მოტივით ვაპროტესტებდი“;
გიორგი ტალახაძე ამბობს, რომ არანაირ გადაცდომას არ ჰქონია მისი მხრიდან ადგილი;
მარიამ მეყანწიშვილმა მოკლედ თქვა, რომ არ ეთანხმება წაყენებულ ბრალს.
გიორგი ტალახაძეს, დავით გიუნაშვილსა და იური ლომიძეს წარუდგინეს ბრალი ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის კვალიფიკაციით;
თემურ ქურციკიძეს გარდა ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისა, ედავებიან სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობაში;
მარიამ მეყანწიშვილს ბრალად ედება ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებაში.
18:40 - მოსამართლემ დაადგინა დაკავებულების ვინაობა:
მარიამ მეყანწიშვილი - ცხოვრობს თბილისში;
გიორგი ტალახაძე - ცხოვრობს ახალციხეში;
დავით გიუნაშვილი - 1956 წლის 22 სექტემბერს დაიბადა, ცხოვრობს თბილისში;
იური ლომიძე - 1994 წელს დაიბადა, ცხოვრობს თბილისში;
თემურ ქურციკიძე - დაიბადა 2000 წელს, ცხოვრობს თბილისში.
