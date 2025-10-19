ტრამპმა კოლუმბიის პრეზიდენტს „ნარკობარონი“ უწოდა და განაცხადა, რომ შეუწყვეტს ფინანსურ მხარდაჭერას

19 ოქტომბერს აშშ-ის პრეზიდენტმა” დონალდ ტრამპმა კოლუმბიის პრეზიდენტს გუსტავო პეტროს „არალეგალური ნარკობარონი“ უწოდა და განაცხადა, რომ აშშ სამხრეთ ამერიკის ამ სახელმწიფოს შეუწყვეტს ფინანსურ დახმარებას.
„ნარკოტიკების წარმოების მიზანია აშშ-ში ამ პროდუქტის დიდი რაოდენობით გაყიდვა, რაც სიკვდილს, ნგრევას და
ქაოსს იწვევს“, - წერს ტრამპი თავის Truth Social-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.
არაა ცხადი, კონკრეტულად კოლუმბიისთვის რა დახმარების შეწყვეტას აპირებს ტრამპი.
კოლუმბია დასავლეთ ნახევარსფეროში აშშ-ის დახმარების ერთ-ერთი უდიდესი მიმღები იყო, მაგრამ ფულის დინება წელს მოულოდნელად შეიზღუდა USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ჰუმანიტარული დახმარების უწყების, დახურვით.
კოლუმბიის საელჩომ ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში, დაუყოვნებლივ არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.
ბოგოტასა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობები დაიძაბა მას შემდეგ, რაც ტრამპი თანამდებობაზე დაბრუნდა. გასულ თვეში შეერთებულმა შტატებმა პეტროს ვიზა გაუუქმა მას შემდეგ, რაც ის ნიუ-იორკში პალესტინელთა მიმართ სოლიდარობის დემონსტრაციას შეუერთდა და ამერიკელ ჯარისკაცებს ტრამპის ბრძანებების დაუმორჩილებლობისკენ მოუწოდა.
შარშან პეტრომ კოლუმბიაში იმ რეგიონების მასიური სოციალური და სამხედრო ჩარევით დამორჩილების პირობა დადო, სადაც კოკაინი მოჰყავთ, მაგრამ ამ სტრატეგიამ მცირე წარმატება მოუტანა.
ტრამპმა კოლუმბიის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა დაადანაშაულა ნარკოტიკების კონტროლის ვალდებულებების შეუსრულებლობაში. „პეტრო... ნარკოტიკების უკანონო ლიდერია, რომელიც მტკიცედ უწყობს ხელს ნარკოტიკების მასობრივ წარმოებას“, - თქვა ტრამპმა კვირას თავის პოსტში და თქვა, რომ კოლუმბიისთვის აშშ-ის მიერ გადახდილი თანხები და სუბსიდიები მოტყუება იყო.
