ისრაელში აშშ-ის წარგზავნილები ჩაფრინდნენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გასამყარებლად

ახლო აღმოსავლეთში აშშ-ის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი ორშაბათს ისრაელში ჩავიდნენ, რათა განამტკიცონ ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის მყიფე შეთანხმება. ცეცხლის შეწყვეტა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა როდესაც ისრაელი დახმარების მიწოდების შეჩერებით დაიმუქრა მას შემდეგ, რაც ჰამასის მებრძოლებმა ისრაელის ორი ჯარისკაცი მოკლეს.
აშშ-ის საელჩომ განაცხადა, რომ ამერიკის ორი წარგზავნილი თელ-ავივში ჩაფრინდა. ისრაელის სამხედროებმა მოგვიანებით განაცხადეს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის აღსრულება განაახლეს და რომ დახმარების მიწოდება ორშაბათს განახლდებოდა.
შუადღისთვის ჯერ კიდევ არ იყო ნათელი, განახლდა თუ არა დახმარების მიწოდება.
აშშ-ის მიერ შემოთავაზებული ზავის დაწყებიდან ერთ კვირაზე მეტი გავიდა. კვირას აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჰამასი „საკმაოდ ხმაურიანია“ და „ისინი სროლას ახორციელებენ“, თუმცა დასძინა, რომ ძალადობა შესაძლოა ორგანიზაციის შიგნით „აჯანყებულების“ ბრალი იყოს და არა მისი ხელმძღვანელობის.
კვირას, ისრაელის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს ჯარებს რაფაჰის ქალაქის იმ რაიონებში, რომლებიც ისრაელის მიერ კონტროლირებადია შეთანხმებული ცეცხლის შეწყვეტის ხაზების მიხედვით.
ჰამასმა, რომელიც ისრაელს ცეცხლის შეწყვეტის მრავალჯერად დარღვევაში ადანაშაულებს, განაცხადა, რომ რაფაჰში დარჩენილ დანაყოფებთან კომუნიკაცია თვეების განმავლობაში შეწყვეტილი აქვს და „არ არის პასუხისმგებელი ამ რაიონებში მომხდარ ინციდენტებზე“.
ისრაელის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ ღაზის სექტორში თავდასხმა განახორციელეს ჰამასის ათობით სამიზნეზე. ისრაელი და ჰამასი ერთმანეთს ადანაშაულებენ აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის შუამავლობით მიღწეული ცხრადღიანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში.
ისრაელმა და ჰამასმა 9 ოქტომბერს ხელი მოაწერეს აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის საინიციატივო შეთანხმებას, რომლის პირველი ფაზაც ითვალისწინებს ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტას და მძევლების გათავისუფლებას, პალესტინელი პატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ.
ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგი ეტაპები, სავარაუდოდ, ფოკუსირებული იქნება ჰამასის განიარაღებაზე, ისრაელის გაყვანაზე ღაზაში მის მიერ კონტროლირებადი დამატებითი ტერიტორიებიდან და განადგურებული ტერიტორიის მომავალ მმართველობაზე. აშშ-ის გეგმა ითვალისწინებს საერთაშორისოდ მხარდაჭერილი ორგანოს შექმნას.
