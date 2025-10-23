Accessibility links

პოლონეთში უკრაინის მოქალაქეს ბრალი დასდეს რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში. 2025 წლის 23 ოქტომბერი
პოლონეთში უკრაინის მოქალაქეს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობისთვის. ეს პირი ოქტომბრის დასაწყისში დააპატიმრეს, სასამართლომ მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა.

ეს ცნობები პოლონეთის პროკურატურის ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული.

24 წლის ბრალდებული, რომლის სახელს არ ასაჯაროებენ, 5 ოქტომბერს დააკავეს ქალაქ ბიალა-პოდლიასკაში. მას და უკრაინის კიდევ ერთ მოქალაქეს აღმოუჩინეს 30 გრამის ოდენობის ნარკოტიკული საშუალება.

ტელეფონის შემოწმებისას, დაკავებულის ტელეფონში ნახეს მიმოწერა "რუსულენოვან პირთან". მიმოწერა მოიცავდა მტკიცებულებებს პოლონეთის არმიის ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ობიექტების ფოტოების და გეოგრაფიული კოორდინატების გადაცემის შესახებ.

ეჭვმიტანილი ბრალს არ აღიარებს, ის პრორუსულ შეხედულებებს გამოხატავს და ეჭვქვეშ აყენებს უკრაინის სუვერენიტეტს - წერს პროკურატურა.

მეორე დაკავებულს პირობითი სასჯელი მიესაჯა, ნარკოტიკული საშუალებების შენახვის ბრალდებით.

