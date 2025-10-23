პუტინი დათმობაზე არ მიდის ტრამპის მხრიდან რუსეთის მსხვილი ნავთობკომპანიებისთვის სანქციების დაწესების ფონზე

ტრამპის ამ ნაბიჯის შედეგად ნავთობის გლობალური ფასები 5 პროცენტით გაიზარდა.
აშშ-ის სანქციების გამო ჩინეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანიებმა დროებით შეწყვიტეს რუსეთის ნავთობის შესყიდვა - ამ ცნობას წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს სააგენტო როიტერსი. სააგენტო ასევე იუწყება, რომ ინდოეთის ნავთობგადამამუშავებელი კომპანიები აპირებენ მნიშვნელოვნად შეკვეცონ რუსეთის ნედლი ნავთობის იმპორტი.
სანქციები შეეხო ნავთობის გიგანტურ კომპანიებს, "როსნეფტსა" და "ლუკოილს" - რომლებზეც, ერთობლივად, გლობალური ნავთობის მოპოვების 5 პროცენტზე მეტი მოდის. ეს ნაბიჯი მკვეთრი ცვლილებაა ტრამპის პოლიტიკაში - აშშ-ის პრეზიდენტი ჯერ კიდევ გასულ კვირაში აცხადებდა, რომ ის და პუტინი ბუდაპეშტში გამართავდნენ სამიტს უკრაინაში ომის დასრულებისთვის.
მოკლევადიან პერსპექტივაში რუსეთზე ამ ზომების ფინანსური გავლენა შესაძლოა მნიშვნელოვანი არ იყოს, მაგრამ ეს ნაბიჯი ძლიერი სიგნალია, რომ ტრამპი აპირებს შეკვეცოს რუსეთის ფინანსები და კრემლი აიძულოს წავიდეს სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე - უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან სამწელიწადნახევრის შემდეგ, წერს როიტერსი.
პუტინმა უარყოფითად ილაპარაკა სანქციებზე, მათ არამეგობრული ნაბიჯი უწოდა. პუტინმა თქვა, რომ სანქციები რუსეთის ეკონომიკაზე არ იქონიებს დიდ გავლენას - და ასევე ილაპარაკა რუსეთის მნიშვნელობაზე გლობალური ბაზრისთვის. რუსეთის პრეზიდენტი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ მიწოდების მკვეთრი კლება ფასების ზრდას მოიტანს, რაც დისკომფორტს შეუქმნის აშშ-ს და სხვა ქვეყნებს.
"ეს, რა თქმა უნდა, არის რუსეთზე ზეწოლის განხორციელების მცდელობა" - თქვა პუტინმა. "მაგრამ ქვეყანა, რომელიც საკუთარ თავს პატივს სცემს და ხალხი, რომელიც თავს პატივს სცემს, ზეწოლის ქვეშ არასოდეს იღებს გადაწყვეტილებებს".
ოთხშაბათს ტრამპმა გამოაცხადა, რომ პუტინთან ბუდაპეშტში დანიშნული შეხვედრა გაუქმდა.
ფორუმი