17-დან 11 დემონსტრანტს პატიმრობა შეუფარდეს, 6-ის სასამართლო გადაიდო

პატიმრობა შეუფარდეს დღეს, 24 ოქტომბერს დაკავებულებს. ესენი არიან:
- 64 წლის ლია მუშკუდიანი - მოსამართლე კობა ჩაგუნავა - 3 დღე (მოსამართლემ თქვა, რომ ასაკი გაითვალისწინა);
- პოლიტიკური აქტივისტი კახაბერ კვეკვესკირი - მოსამართლე კობა ჩაგუნავა - 14 დღე;
- რუსეთის მოქალაქე ნიკოლაი ბელიკოვი - მოსამართლე ლელა ცაგარეიშვილი - 14 დღე და საქართველოდან გაძევება 2 წლით. მას რუსეთში დეპორტაცია ემუქრება.
რაც შეეხება დანარჩენ 14 დემონსტრანტს, რომლებიც წინა დღეს, 22 ოქტომბერს დააკავეს და რომელთა სასამართლოებიც 23-ში დაინიშნა:
- რვა მათგანს პატიმრობა შეუფარდეს
- ექვსის პროცესი გადაიდო
პატიმრობა შეეფარდათ შემდეგ დემონსტრანტებს:
- ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი - მოსამართლე ზვიად ცეკვავა - 7 დღე
- აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი - მოსამართლე ზვიად ცეკვავ - 14 დღე
- ლორენა ბერია - მოსამართლე კობა ჩაგუნავა - 4 დღე
- ნეკა ნათელაშვილი - მოსამართლე ნინო ენუქიძე - 6 დღ
- მარია ტალიაშვილი - მოსამართლე ლელა ცაგარეიშვილი - 4 დღ
- ლუკა გოგია - 14 დღ
- შაკო ბაღდოშვილი - 14 დღე
- ნიკოლოზ შურღაია - 14 დღე
დემონსტრანტები, რომელთა სასამართლო პროცესებიც გადაიდო, მანამდე კი დარბაზიდან გაათავისუფლეს:
- ნინი ნაჭყებია
- თამუნა გიორგაძე
- გიორგი ელიაშვილი
- იოსებ ხეოშვილი
- თეონა ტალახაძე
- დავით ასანიძე.
გასულ კვირაში „ქართულმა ოცნებამ“ სადავო პარლამენტში მიიღო კანონები, რომლებმაც კიდევ უფრო შეზღუდა გამოხატვის თავისუფლება - აქციაზე პირბადის გაკეთება ან გზის გადაკეტვა ისჯება 15 დღემდე პატიმრობით, განმეორების შემთხვევაში - 1 წლამდე პატიმრობით.
ფორუმი