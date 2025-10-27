საკონსტიტუციო სარჩელი პარტიების აკრძალვაზე მზადაა, ხვალ პაპუაშვილი წარადგენს - „ოცნების“ ლიდერი

დღეს საღამოს, 27 ოქტომბერს პარტიაში უმრავლესობის სხდომა „გაფართოებულ ფორმატში“ ჩატარდა - „ქართული ოცნების“ გარდა, ესწრებოდნენ „ხალხის ძალა“ და „ევროპელი სოციალისტები“.
„მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ სარჩელზე დეტალურად ხვალ, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი პარლამენტში გააკეთებს განცხადებას და სარჩელის დეტალებზე ისაუბრებს“, - განაცხადა კირცხალიამ სხდომის დასრულების შემდეგ. მისი კომენტარი IPN-მა გაავრცელა.
„შემიძლია ვთქვა, რომ საკონსტიტუციო სარჩელზე მუშაობა დასრულებულია. მზად არის სარჩელი“, - თქვა მან და დეტალები აღარ დაუზუსტებია. მათ შორის, არც ის, თუ საბოლოოდ რამდენიმე პარტიის აკრძალვას მოითხოვენ ისინი სარჩელში.
„ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ პარტიის მიერ შემუშავებულ საკონსტიტუციო სარჩელში ისინი 10 ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას განიხილავენ.
მანამდე, 21 ოქტომბერს, „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა: „გამოქვეყნდება სარჩელი და იქ გაიგებთ დაზუსტებით, რომელი პარტია შევა ამ სარჩელში“.
დამაზუსტებელ კითხვაზე, თუ შეუძლია, ჩამოთვალოს „ასაკრძალი“ პარტიები, მან თქვა, რომ საზოგადოება ამას კვირის ბოლოს გაიგებს, შემდეგ კი განაცხადა: „ისე, შეიძლება 20-საც გადასცდე, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ 10-მდე პარტიაზე“.
„ქართული ოცნების“ ახალი საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით, აკრძალული პარტიის წევრებსა თუ მათთან დაკავშირებულ ადამიანებს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის უფლებას სამუდამოდ ჩამოართმევენ.
ხელისუფლებაში მყოფი პარტია გეგმავს, სარჩელს საფუძვლად დაუდოს სადავო პარლამენტში მის მიერვე შექმნილი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა, რომლითაც შესწავლილია „ნაციონალური მოძრაობის“ საქმიანობა.
„ქართული ოცნების“ მიერ შედგენილ სიაში ისეთი პირებიც იქნებიან, რომლებიც შესაძლოა „ასაკრძალი“ ოპოზიციური პარტიების წევრები არც იყვნენ, თუმცა მმართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ თავიანთი საქმიანობით ისინი „თანხვედრაში არიან ასაკრძალი პარტიების მიზნებთან“.
