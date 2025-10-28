ლევან ხაბეიშვილის საქმის განხილვა - ლაივბლოგი სასამართლოდან

12:23 - პროკურორი ბექა ხუნაშვილი იწყებს შუადგომლობის დასაბუთებას და ამბობს, რომ წინა მოსამართლემ მათი არგუმენტები გაიზიარა და პატიმრობა შეუფარდა ხაბეიშვილს. მას მიაჩნია, რომ სახეზეა ახალი დანაშაულის ჩადენის, მტკიცებულებების განადგურების და მიმალვის საფრთხე/
პროკურორის თქმით, ბრალდების შინაარსი საზოგადოებისთვის მომეტებული საფრთხის შემცველია და წესრიგის დარღვევისკენაა მიმართული..
„დღეის მოცემულობით არანაირი ახლადგამოვლენილი გარემოება არ არსებობს, რაც განგრძობადი პატიმრობის მიზანშეუწონლობზე მიუთითებდა. შესაბამისად ჩვენი პოზიცია უცვლელია... დატოვეთ პატიმრობა ძალაში“, - ამბობს პროკურორი.
12:22 - ლევან ხაბეიშვილი ითხოვს განცხადების უფლებას.
„ორი თვეა ციხეში ვარ, ვერ გავიგე რატომ და განცხადების უფლება არ მაქვს?", - სვამს კითხვას ის.
მოსამართლე პასუხობს, რომ თქვენი სიტყვის დრო როცა მოვა, მაშინ ისარგებლეთო.
12:21 - მოსამართლე ეუბნება ხაბეიშვილს, რომ „მას ისევ იმაში ედება ბრალი, რაშიც ედებოდა, მაგრამ დღევანდელი სხდომის ჩატარების საფუძველი გახდა პროკურატურის მომართვა საგამოძიებო დროის გახანგრძლივების შესახებ. ანუ პროკურატურამ ორ თვეზე მეტი ითხოვა მტკიცებულებების შესაგროვებლად.
12:21 - მოსამართლე მიჰყვება საპროცესო კოდექსს და ადგენს ბრალდებულის ვინაობა.
სახელი და გვარი, ოჯახური მდგომარეობა, განათლება, საცხოვრებელი ადგილი, ნასამართლეობა - „არ ვარ ნასამართლევი“.
ფორუმი