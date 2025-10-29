დააკავეს კაცი, რომელიც 16 წლის გოგოს სალონში სექსმუშაკად ამუშავებდა - შსს

„ბრალდებულის მითითებით, მისსავე მასაჟის სალონში, დაზარალებული სექსუალურ მომსახურებას უწევდა მსურველებს, ხოლო არასრულწლოვანის სექსუალური ექსპლუატაციით გამომუშავებულ თანხას ბრალდებული ისაკუთრებდა და საკუთარი შეხედულებისამებრ განკარგავდა“, - წერია პროკურატურის პრესსამსახურის გავრცელებულ ცნობაში.
დაკავებულს ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით:
- 143-ე სეკუნდა მუხლის პირველი ნაწილით - არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი ტრეფიკინგი;
- 254-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილებით - პროსტიტუციის ხელშეწყობა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემა.
კაცს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
