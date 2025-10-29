Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

დააკავეს კაცი, რომელიც 16 წლის გოგოს სალონში სექსმუშაკად ამუშავებდა - შსს

ბრალდებულის დაკავების ამსახველი კადრი
ბრალდებულის დაკავების ამსახველი კადრი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დააკავეს კაცი, რომელიც არასრულწლოვანს, 16 წლის გოგოს, სექსმუშაკად ამუშავებდა საკუთარ მასაჟის სალონში.

„ბრალდებულის მითითებით, მისსავე მასაჟის სალონში, დაზარალებული სექსუალურ მომსახურებას უწევდა მსურველებს, ხოლო არასრულწლოვანის სექსუალური ექსპლუატაციით გამომუშავებულ თანხას ბრალდებული ისაკუთრებდა და საკუთარი შეხედულებისამებრ განკარგავდა“, - წერია პროკურატურის პრესსამსახურის გავრცელებულ ცნობაში.

დაკავებულს ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით:

  • 143-ე სეკუნდა მუხლის პირველი ნაწილით - არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი ტრეფიკინგი;
  • 254-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილებით - პროსტიტუციის ხელშეწყობა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემა.

კაცს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG