თბილისში დადიანის ქუჩაზე მე-10 სკოლის მოსწავლეებმა და მათმა მშობლებმა კვლავ გადაკეტეს გზა

მეათე სკოლის შენობა რამდენიმე წლის წინ დაანგრიეს, ახლის აშენების დაპირებით.
აქცია გუშინ საღამოს, 28 ოქტომბერსაც ჩატარდა იმავე მოთხოვნებით.
აქციის მონაწილეთა თქმით, ამ პერიოდში ბავშვებს უწევთ სხვა სკოლებში მიკედლება, ზოგს - მეორე ცვლაში ან ცვალებადი გრაფიკით სწავლა, რაც, აქციის მონაწილეების თქმით, განათლების ხარისხს აუარესებს.
„ორი წელია, მშენებლობა დაიწყო, ახლა ვიგებთ, რომ მშენებლობის უფლება ჯერ კიდევ არ არის გაცემული“, - უთხრეს გუშინ დემონსტრანტებმა რადიო თავისუფლებას.
„კედელი არ არის ამოყვანილი, როდის დაასრულებენ, დღესაც არ ვიცით, - როცა გარშემო მაღალი კორპუსები გაცილებით სწრაფად ააშენეს“, - გვითხრეს მათ.
აქციაზე, გუშინდელის მსგავსად, განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი მივიდა.
„გუშინ ხომ შევთანხმდით, რომ კვირის ბოლომდე ამ ალტერნატივებს განვიხილავთ და ვიცდით?!“ - უთხრა მან ერთ-ერთ მშობელს.
„ორშაბათმდე დაგელოდებით, უბრალოდ იცოდეთ, ორშაბათის შემდეგ ეს პროცესები გახდება გაუკონტროლები“, - უთხრა მას აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ.
მშობლები ამბობენ იმასაც, რომ შვილების შორს მანძილზე წაყვანა უწევთ.
ისინი ამბობენ, რომ არ არიან თანახმა დისტანციურ სწავლებაზე და არც სკოლის „გაყოფაზე“ - სხვადასხვა კლასის მოსწავლეების სხვადასხვა ადგილას განწესებაზე.
ისინი არ არიან თანახმა არც ონლაინსწავლებაზე: „მოვითხოვთ დაჩქარდეს ფართის მოძიება და არა თიმსის იუზერების და პაროლების აღდგენა“.
