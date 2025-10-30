პრეზიდენტმა ტრამპმა თავდაცვის სამინისტროს დაავალა, დაიწყოს ბირთვული იარაღის გამოცდა

სამხრეთ კორეაში მყოფმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვეტილების შესახებ თავის სოციალურ Truth Social-ში დღეს, 30 ოქტომბერს დაწერა ჩინეთის მეთაურ სი ძინპინთან შეხვედრის წინ.
ტრამპის თანახმად, შეერთებულ შტატებს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაზე მეტი ბირთვული იარაღი აქვს, რუსეთი მეორე ადგილზეა, ხოლო ჩინეთი მესამეზე, მაგრამ ხუთ წელიწადში გათანაბრდებიან.
პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებით, სხვა ქვეყნებში პროგრამების (ბირთვული) გამოცდის გამო ომის სამინისტროს (თავდაცვის სამინისტრო) დაავალა, თანაბარ საფუძველზე დაიწყოს ბირთვული იარაღის გამოცდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ცნობით, ეს პროცესი დაუყოვნებლივ დაიწყება.
26 ოქტომბერს რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვალერი გერასიმოვმა პრეზიდენტ პუტინს მოახსენა, რომ 21 ოქტომბერს წარმატებით გამოცადეს ბირთვული ენერგოდანადგარით აღჭურვილი ახალი ფრთოსანი რაკეტა „ბურევესტნიკი“, რომელმაც დაახლოებით 15 საათს იფრინა და ჯამში დაფარა 14 000 კილომეტრი.
პუტინმა განაცხადა, რომ „ბურევესტნიკი“ არის „უნიკალური ნაწარმი, რომელიც მსოფლიოში არავის აქვს“.
29 ოქტომბერს ცენტრალური სამხედრო ჰოსპიტლის პაციენტებთან შეხვედრისას რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ 28 ოქტომბერს გამოცადეს ბირთვულძრავიანი უპილოტო წყალქვეშა აპარატი „პოსეიდონი". პუტინმა გამოცდას „უზარმაზარი წარმატება" უწოდა.
