138 დრონი და 12 რაკეტა - რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანეს

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დღეს, 3 ნოემბერს დილით გავრცელებული ცნობით, დრონებით შეტევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და შვიდი დაშავდა სუმის ოლქში. დაშავებულებს შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვია.
სარაკეტო შეტევა იყო დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ დნიპროზე. საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, მიკოლა ლუკაშუკის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დაიჭრა ერთი ადამიანი. დაზიანებულია საწარმო. ლუკაშუკს კონკრეტული საწარმო არ დაუსახელებია.
რუსული დრონებით შეტევა იყო ქალაქ ნიკოლაევზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, ხანძარი გაჩნდა სუპერმარკეტში, დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლი და ავტომობილების ტექმომსახურების ცენტრი.
უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მიერ დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 3 აერობალისტიკური რაკეტით „კინჟალი“, 4 ბალისტიკური რაკეტით „ისკანდერი“, 5 მართვადი საზენიტო რაკეტით და 138 დრონით.
სარდლობის თანახმად, 3 ნოემბრის 08:30 საათისთვის დადასტურებული იყო უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიერ ერთი აერობალისტიკური რაკეტის და 115 დრონის ჩამოგდება ქვეყნის ჩრდილოეთში, სამხრეთსა და აღმოსავლეთში და რაკეტებით და 20 დრონით პირდაპირი დარტყმა 11 ადგილზე.
