რომში მსხვერპლი მოჰყვა შუა საუკუნეების კოშკის ნაწილის ჩამონგრევას

რომის ისტორიულ ცენტრში თერთმეტ საათს გაგრძელდა შუა საუკუნეების კოშკის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანის გადარჩენის ოპერაცია. ის მაშველებმა ნანგრევებიდან 3 ნოემბერს, გვიან ღამით ამოიყვანეს, მაგრამ მძიმე მდგომარეობის გამო ექიმებმა გადარჩენა ვეღარ შეძლეს და საავადმყოფოში გარდაიცვალა.
რომის კოლიზეუმის მახლობლად მდებარე XIII საუკუნის კოშკის, Torre dei Conti-ს ნაწილი 3 ნოემბერს, დილით ჩამოინგრა. ნგრევის დროს იქ იმყოფებოდნენ მუშები, რომლებიც კოშკის რესტავრაციაში მონაწილეობდნენ.
გარდაცვლილი მამაკაცი რუმინეთის მოქალაქე იყო. კიდევ ერთმა რუმინელმა ნანგრევებიდან გამოსვლა მაშველების დახმარებით მალევე შეძლო. მედიის ცნობით, ევაკუირებული იყო კიდევ ორი მუშა.
რომის პრეფექტმა ლამბერტო ჯანინიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამაშველო ოპერაცია ძალიან რთული და ხანგრძლივი იყო, რადგან ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანის გადარჩენის გარდა აუცილებელი იყო თავად მაშველების წინაშე არსებული რისკების მინიმუმამდე დაყვანა.
ჯანინის თანახმად, პირველი ნგრევის შემდეგ მაშველებმა ნანგრევებში მოყოლილის გარშემო შექმნეს ერთგვარი დაცვა, რის შედეგადაც მეორედ ჩამონგრევისას ის შედარებით დაცული იყო. სამაშველო ოპერაცია დროებით შეჩერდა მას შემდეგ, რაც ისევ დაიწყო 29-მეტრიანი კოშკის ნაწილის ნგრევა.
შუა საუკუნეების Torre dei Conti დამთვალიერებლებისთვის წლებია დაკეტილია და იქ სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა.
