რამდენი ხანი იქნება ევროკავშირის კარი ღია საქართველოსთვის - პაველ ჰერჩინსკის პასუხი

რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა იკითხა, „რამდენი ხანი იქნება ევროკავშირის კარი ღია საქართველოსთვის“ და „რამდენად ახლოს არის საქართველო იმ წერტილთან, როცა შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანა ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას ევროკავშირის გაფართოებაში“?
„[ევროკომისარმა კოსმა] ახსენა ოთხი ქვეყანა კონკრეტული თარიღების მითითებით ევროკავშირის შემდგომი გაფართოების კონტექსტში. მას, სამწუხაროდ, არ უხსენებია საქართველო გაფართოების შემდეგი ეტაპის ფარგლებში.
თქვენი კითხვა იყო, არის თუ არა ძალიან გვიან. ჩემი პასუხია, არასდროს არის ძალიან გვიან.
მას შემდეგ, რაც ვიცხოვრე და გავიცანი ქართველები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ იქნება სურვილი, იქნება ამის მიღწევის საშუალება. რა გვაკლია ახლა?! - მზადყოფნა, სურვილი.
მე იმედი მაქვს, რომ კვლავაც არსებობს შანსი საქართველო გახდეს ევროკავშირის ნაწილი შემდეგი გაფართოებით. იმ შემთხვევაშიც, თუკი ასე არ მოხდება იმ ტრაექტორიიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ ამჟამად აიღო, შემდეგი გაფართოება არ იქნება უკანასკნელი გაფართოება.
ასე რომ, კვლავაც იქნება იმედი მომავალში. მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, რა რთულად იბრძოლეს საქართველოს თაობებმა, რომ ამ მომენტისთვის მიეღწიათ. როგორ იბრძოდა საქართველოს მოსახლეობა, რომ გამხდარიყო ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი.
ამ შესაძლებლობის დაკარგვა იქნება შეცდომა“, - თქვა ელჩმა.
დღეს, 4 ნოემბერს გასაჯაროვდა ევროკავშირის 2025 წლის გაფართოების შესახებ ანგარიშის შინაარსი, რომელშიც ასახულია „სერიოზული შეშფოთება საქართველოში სიტუაციის მკვეთრი გაუარესების გამო“.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის, კაია კალასის განცხადებით, საქართველო ერთადერთია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატებს შორის, რომელსაც რეგრესი - და მნიშვნელოვანი რეგრესი - აქვს ევროკავშირის წევრობის გზაზე.
„ამ ეტაპზე საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა არ აქვს, - თუ გარემოებები მკვეთრად არ შეიცვლება... ახლა მხოლოდ ნომინალურად არის კანდიდატი ქვეყანა“, - თქვა მან.
„ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი შალვა პაპუაშილი, რომელიც ამავდროულად არის სადავო პარლამენტის თავმჯდომარე, აკრიტიკებს ევროკავშირს საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული დასკვნის გამო.
„გვსურს მკაფიოდ განვაცხადოთ, მსგავსი უსამართლო, მიკერძოებული, ანტიდემოკრატიული, ქვეყნის პოლარიზაციისკენ მიდრეკილი და დესტრუქციული დამოკიდებულების შედეგად თუკი ვინმეს აქვს უკუსვლა, ეს სწორედ ევროკავშირის დღევანდელი მმართველი ინსტიტუციებია“, - თქვა შალვა პაპუაშვილმა.
