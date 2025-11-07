Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
აშშ-ის ხაზინის განცხადების გამო Gunvor-მა გადაიფიქრა "ლუკოილის" უცხოური აქტივების შეძენა

ლუკოილის ნავთობის გადამამუშავებელი საწარმო
ლუკოილის ნავთობის გადამამუშავებელი საწარმო

“პრეზიდენტმა ტრამპმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ ომი დაუყოვნებლივ უნდა დასრულდეს. მანამდე, სანამ პუტინი განაგრძობს უაზრო კვლას, კრემლის მარიონეტი Gunvor-ი ვერასდროს მიიღებს ლიცენზიას საქმიანობისა და სარგებლის მისაღებად”, - აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტმა ეს განცხადება გაავრცელა იმ ფონზე, როცა ცნობილი გახდა, რომ კომპანია Gunvor-ი აშშ-ის მიერ სანქცირებული რუსეთის ენერგოკომპანია „ლუკოილის“ უცხოური აქტივების შეძენას აპირებს.

ვაშინგტონის ამ განცხადებიდან მყისიერად გავრცელდა ცნობა, რომ Gunvor-მა უკან წაიღო თავისი $22 მილიარდიანი წინადადება „ლუკოილის“ უცხოური აქტივების შეძენაზე.

"სახაზინო დეპარტამენტის განცხადება არსებითად დეზინფორმაციული და სიცრუეა. ამავრდოულად, Gunvor-ს უკან მიაქვა "ლუკოილის" უცხოური აქტივების შეძენაზე თავისი წინადადება", - განუცხადა "პოლიტიკოს" Gunvor-ის სპიკერმა სეთ პიეტრასმა.

2025 წლის ოქტომბრის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ნავთობით მოვაჭრე კომპანია Gunvor-ი, რომელსაც აკონტროლებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ახლო მეგობარი გენადი ტიმჩენკო, მზად იყო შეესყიდა დასანქცირებული რუსული კომპანიის ავსტრიაში რეგისტრირებული Lukoil International GmbH-ს აქციათა 100 პროცენტი.

აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტმა „ლუკოილსა“ და „როსნეფტს სანქციები დაუწესა 22 ოქტომბერს. ამ გადაწყვეტილების მიზანი არის რუსეთის ომის მანქანის დაფინანსების შეზღუდვა და ამ გზით ვლადიმირ პუტინის იძულება, შეწყვიტოს ომი.

