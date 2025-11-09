Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
განათლების სამინისტრო განმარტავს, რომ ახალი კანონი რეპეტიტორებს არ ეხებათ

საილუსტრაციო ფოტო.
საილუსტრაციო ფოტო.

„ქართული ოცნების“ მთავრობის განათლების მინისტრის მოადგილე ზვიად გაბისონია აცხადებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები (კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ) არ ეხებათ რეპეტიტორებს. მისი თქმით, რეპეტიტორული საქმიანობისთვის არ არის მასწავლებელს ჰქონდეს დირექტორის წერილობითი თანხმობა.

„დეზინფორმაციაა, რომ თითქოს აღნიშნული წერილობითი თანხმობის ვალდებულება ვრცელდებოდეს ე.წ. კერძო რეპეტიტორის ინსტიტუტზე. განვმარტავთ, რომ რეპეტიტორის ინსტიტუტს არ ცნობს საქართველოს განათლების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობა, შესაბამისად, ასეთი საქმიანობა ვერ ჩაითვლება პედაგოგიურ საქმიანობად“, - აცხადებს ის.

მისივე განმარტებით, გამონაკლისი შემთხვევის გარდა, „მასწავლებლის ქცევის კოდექსი“ მასწავლებლებს უკრძალავს დამატებითი ფასიანი მომსახურება გაუწიოს საკუთარ მოსწავლეებს.

„იმ იურიდიულ პირებს, რომლებიც საქართველოს სამეწარმეო კანონმდებლობით რეგისტრირებული არიან მეწარმე სუბიექტებად და ახორციელებენ სატრენინგო მომსახურებას, მათ შორის, ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის განსაზღვრულ საგნებში, ასევე უცხო ენებში, მოეთხოვებათ დამსაქმებლის მხრიდან წერილობითი თანხმობის მიღება,“ - თქვა ზვიად გაბისონიამ.

ბოლო დღეებია სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სკოლაში დასაქმებულ მასწავლებლებს რეპეტიტორობა აეკრძალებოდათ.

