ირაკლი ხმალაძე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე აღარ არის - ის ამ პოსტზე 5 თვის წინ დაინიშნა

იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხმალაძე, რომელიც ამ პოსტზე 2025 წლის 15 მაისს დაინიშნა, ირაკლი კობახიძის 2025 წლის 10 ნოემბრის ბრძანებით, ამ პოსტიდან გათავისუფლდა.
საკადრო ცვლილებასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროში ამბობენ, რომ ხმალაძემ პოსტი პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა.
პროფესიით იურისტი ხმალაძე საჯარო სამსახურში 2008 წლიდან მუშაობს.
2008-2012 წლებში ის ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი იყო, 2013-2017 წლებში ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე, 2017 წლიდან კი მერიაში იკავებდა მაღალ თანამდებობებს.
ირაკლი ხმალაძე იყო "თავისუფლების მონიტორის" ერთ-ერთი გამოძიების ობიექტი - გამომძიებელი ჟურნალისტები 2024 წელს საუბრობდნენ მის ძვირადღირებულ სახლებზე, რომლებიც დეკლარაციაში მითითებული არ არის.
ბოლო ქონებრივი დეკლარაცია ხმალაძემ 2025 წლის მაისში შეავსო, თბილისის ყოფილი ვიცე-მერის სტატუსით. მას არც ამ დოკუმენტში არ აქვს მითითებული თბილისში მის მფლობელობაში არსებული რაიმე სახლი ან ბინა.
ამავე დოკუმენტით, ის ფლობს ერთ ავტომობილს ("ფორდ მუსტანგს") და ორ მოტოციკლს ("ჰარლი დევიდსონს" და BMW-ს) - მოტოციკლების ჯამური ღირებულება 30 000 $-ს აჭარბებს.
ფორუმი