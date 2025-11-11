რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ მოსკოვი ბირთვული იარაღის გამოცდებს განაახლებს, თუ სხვა ბირთვული სახელმწიფო გააკეთებს ამას.
ლავროვის თქმით, რუსეთი მზადაა, განიხილოს აშშ-ის შეშფოთება იმის შესახებ, რასაც ვაშინგტონი „საეჭვო მიწისქვეშა მოქმედებებს“ უწოდებს.
ლავროვმა თქვა, რომ მოსკოვი შეშფოთებულია აშშ-ის განცხადებებით, რომლებიც ბირთვული ცდების გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას ეხებოდა.
ლავროვის თქმით, რუსეთი ბირთვულ იარაღს გამოცდის, თუ სხვებიც ამას გააკეთებენ
